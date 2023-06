Aunque dentro y fuera de la cancha se pueden señalar mil y un culpables de las derrotas del América (como Fidalgo culpándose de la eliminación ante Chivas), para la afición el mayor responsable está claro: Santiago Baños. No lo quieren ni tantito.

Sin embargo, el directivo de las Águilas se muestra muy tranquilo y sin intención alguna de dejar su puesto. Así lo relevó en una reciente entrevista, así que desde ya, los americanistas pueden ir resignándose a que seguirá al frente del proyecto deportivo de Coapa.

Santiago Baños no renunciará al América / Foto: MexSport

Santiago Baños descarta renunciar al América

“Estoy tranquilo y toda la gente que trabaja en el club está tranquila, porque todos los días ponemos nuestro granito de arena y tratamos de hacer lo mejor posible para darle ese gusto a la afición (la 14)”, dijo Santiago Baños en entrevista con TUDN.

Santiago Baños confesó que sí consideró la idea de renunciar ante la ola de críticas que recibe por su gestión en el América, pero terminó por descartarlo. Ahora piensa que no se puede dejar llevar por lo que diga la gente en redes sociales cuando los números son los que hablan.

“Sí lo dudé. vivimos en un país con mucha violencia en todos los sentidos, puntualmente en Twitter donde cualquiera sin dar la cara te agrede o violenta. La gente no me conoce, si alguien cercano a mí me lo dijera, lo pensaría, pero de todos esos nadie sabe de los trabajos y procesos. También hay muchas envidias de gente en este medio, gente que tiene las puertas cerradas o que quieren estar en el club y no han estado, mucha envidia“.

¿Y para cuándo habrá nuevo DT en el América?

En fin, ahora que sabemos que no piensa renunciar, hablemos del nuevo DT del América. ¿Para cuándo? Con eso de que las opciones se agotan, Santiago Baños reveló que el nombre está cerca, quizá para el 15 o 16 de junio.

“Estamos muy adelantados en negociación. Espero que el jueves podamos tener noticias. Anunciarlo entre jueves y viernes y que se incorpore en Salt Lake City”.