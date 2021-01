Mientras algunos abren estadios, Santos registra brote de COVID-19

¡Aquí sí hay fallas en la lógica! Mientras la Liga MX permite que algunos estadios abran sus puertas a la afición, Santos Laguna registra un fuerte brote de COVID-19 en el equipo femenil y en las categorías con límite de edad.

En conjunto con la Liga, el conjunto lagunero dio a conocer los resultados de diversas pruebas realizadas en los últimos días. En total, el club tiene 30 contagiados que ya se encuentran aislados y bajo observación del cuerpo médico.

📰 Comunicado Oficial: Reprogramación de partidos en la Jornada 1.#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ — Club Santos (@ClubSantos) January 8, 2021

Ante esta situación, las escuadras femenil, Sub 20 y Sub 17 no podrán arrancar el Guard1anes 2021 conforme lo acordado y sus primeros partidos serán reprogramados para las próximas semanas.

El primer equipo también registra contagios, pero al sólo tratarse de cuatro, no habrá cambios en el partido de la fecha inaugural contra Cruz Azul.

¿Cuándo debutarán los Guerreros?

El partido de la Jornada 1 de Santos Femenil iba a disputarse el 11 de enero ante Puebla; sin embargo, las Guerreras tienen 10 casos positivos de jugadoras y uno más en el staff verdiblanco.

Después de los diálogos correspondientes, se acordó que este encuentro se lleve a cabo el lunes 22 de febrero a las 19:00 horas en el Estadio Corona.

Por si fuera poco, no es la primera vez que esto ocurre en la Comarca con el equipo femenil. Su primer duelo del Guard1anes 2020, contra Pumas, tampoco pudo jugarse en la fecha pactada por casos de COVID-19 y se recorrió varias semanas.

Por su parte, las escuadras de categorías con límite de edad todavía desconocen fechas para sus partidos contra Cruz Azul. La Sub 20 iba a debutar el domingo 10 de enero a las 11:00 horas y la Sub 17 el mismo día a las 9:00 horas.

De acuerdo con la información de los Guerreros, en estos equipos hay 15 futbolistas y cuatro personas del staff que contrajeron el virus.

Y en Mazatlán habrá aficionados

Es cierto que los estadios recibirán afición en los partidos de primer equipo y no en los que Santos presenta el brote de coronavirus, pero es importante recordar que los contagios pueden incrementar de cualquier manera.

Durante la semana se habló sobre la posibilidad de que Mazatlán recibiera gente en sus tribunas, algo que se convirtió en un hecho después de que la Liga MX diera luz verde (otra vez) a los estados que se encuentren en semáforo amarillo o verde.