El estadounidense Caleb Plant será el próximo rival del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, el próximo 6 de noviembre y como era de esperarse, la batalla inició antes de subir al ring, pues el norteamericanos soltó varios golpes ante los micrófonos.

Álvarez trabaja junto con Óscar Valdez, quien arrojó positivo en un control antidoping, del cual salió bien librado, ya que no fue sancionado gracias a que una segunda prueba arrojó negativo. Esta situación recordó cuando ‘Canelo’ fue suspendido tres meses por un positivo por clembuterol, por lo que Plant ha lanzado algunos ataques.

Canelo se la devuelve a Caleb Plant

Plant duda que Álvarez esté realmente limpio, además de asegurar que saldrá victorioso contra el mexicano, quien persigue el título del primer boxeador unificado de las 168 libras. Tras aguantar en silencio los ataques del estadounidense, ‘Canelo’ contestó muy a su manera durante la presentación del cinturón teotihuacano, el cual estará en disputa en dicha pelea.

“Como dicen por ahí perro que ladra no muerde y yo no ladro mucho, pero sí muerdo, ya lo han visto. El que está hablando mucho es él pero se lo voy a cobrar el 6 de noviembre. “La experiencia es la que me da esa paciencia y esa manera de hacer las cosas. Es estar con ese sentimiento de quererle arrancar la cabeza, pero al mismo tiempo hacerlo con mucha inteligencia“, mencionó el mexicano.

Volverá a Las Vegas después de dos años

‘Canelo’ Álvarez regresará a Las Vegas, específicamente al MGM Grand Garden Arena, donde no pelea desde noviembre de 2019, cuando derrotó a Sergey Kovalev por KO. Debido a la pandemia y las restricciones sanitarias, el mexicano peleó hasta diciembre del 2020 en San Antonio Texas, frente a Callum Smith.

En 2021 ha repartido sus peleas en Miami y Texas. Primero, en febrero, venció a Avni Yildirim en el estadio de los Miami Dolphins donde despachó a su rival en tres rounds. En mayo dejó en malas condiciones a Billy Joe Sounders en ocho asaltos, en el estadio de los Dallas Cowboys. El británico quedó al borde del retiro debido a múltiples fracturas en el rostro.

“Me siento muy contento y por regresar al MGM, que ha tenido mucha historia, ya he peleado ahí y la verdad que la vibra se siente diferente“, dijo el ‘Canelo’ Álvarez.