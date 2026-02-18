Lo que necesitas saber: Paul Gardner Allen, cofundador de Microsoft, compró a los Seahawks por allá de 1997.

Los Seattle Seahawks están oficialmente a la venta. Si son fans de los campeones del Super Bowl LX o les sobran varios millones de dólares para invertir, seguro les interesa esta noticia.

Una pregunta que siempre deben hacer antes de comprar algo es ¿Por qué lo venden? En caso de los Seahawks, su venta obedece a la voluntad de Paul Allen, dueño del equipo y quien falleció en el 2018.

En su testamento dejó instrucciones de vender sus activos deportivos y destinar todo el dinero a obras filantrópicas. Por lo que sus herederos ya comenzaron a cumplir con su última voluntad.

Foto: @Seahawks

¿Cuánto valen los Seattle Seahawks?

Desde hace unos meses comenzó a circular el rumor sobre la venta de los Seahawks, sin embargo, la noticia se confirmó hasta febrero del 2026 con el siguiente comunicado.

“Los herederos de Paul G. Allen anunciaron hoy (18 de febrero) el inicio del proceso formal de venta de la franquicia de los Seattle Seahawks de la NFL, de acuerdo con la directiva de Allen de vender sus activos deportivos y destinar todos los ingresos a la filantropía. Los herederos han seleccionado al banco de inversión Allen & Company y al bufete de abogados Latham & Watkins para liderar el proceso de venta, que se estima continuará hasta la temporada baja de 2026. Los propietarios de la NFL deben ratificar entonces un acuerdo final de compra“.

Paul Gardner Allen, cofundador de Microsoft, compró a los Seahawks por allá de 1997 a Ken Behring. En aquel entonces el equipo pasaba por una crisis y hasta se habló de la posibilidad de cambiarlo de ciudad. Sin embargo, Allen llegó para rescatarlos y mantenerlos en Seattle.

Imagen @Seahawks via X

Los Seahawks estaban valuados, antes de ganar el Super Bowl, en aproximadamente 7 mil millones de dólares, sin embargo, se espera que su venta pueda alcanzar hasta los 11 mil millones. Lo que superaría los 6 mil millones que pagó el grupo Harris Blitzer Sports & Entertainment por los Washington Commanders en el 2023.

Allen falleció en el 2018 debido a un linfoma no Hodgkin, que se trata de un tipo de cáncer. Desde entonces, su hermana Jody Allen quedó al frente de los negocios y como la encargada de cumplir su voluntad, que incluye la venta de los Seahawks.

¿Qué dice la NFL de venta de los Seahawks?

Los encargados de la venta de los Seattle Seahawks serán el banco de inversión Allen & Company y al bufete de abogados Latham & Watkins, aunque ellos escucharan todas las ofertas, los propietarios de la NFL tendrán que votar para aprobar la venta final.