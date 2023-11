Lo que necesitas saber: El Mundial Sub 17 se celebra en Indonesia del 10 noviembre hasta el 02 de diciembre.

La Selección Mexicana Sub 17 arrancó con el pie izquierdo su participación en la Copa del Mundo de la categoría. Se enfrentó contra Alemania en su primer partido de la Fase de Grupos y cayó 3-1, el gol de la honra llegó en los últimos minutos del partido por obra de Tahiel Adrián Jiménez, jugador del Santos Laguna.

Fotografía @miseleccionsubs

Resultados del día

Alemania 3 – 1 México

Panamá 0 – 2 Marruecos

Malí 3 – 0 Uzbekistán

Indonesia 1 -1 Ecuador

España 2 – 0 Canadá

Nueva Caledonia 0 – 10 Inglaterra

Japón 1 – 0 Polonia

Argentina 1 – 2 Senegal

Brasil 2 – Irán 3

Francia 3 – 0 Burkina Faso

Venezuela 3 – 0 Nueva Zelanda

Corea del Sur 1 – 3 Estados Unidos

Siguiente partido de México en el Mundial

La Selección comandada por Raúl Chabrand tendrá que conseguir una victoria contra la Selección de Venezuela el próximo miércoles 15 de noviembre si quiere mantenerse con vida en la competencia y volver a convertirse en campeón del Mundo después de doce años.

Grupo F

Venezuela | 3 puntos

Alemania | 3 puntos

México | 0 puntos

Nueva Zelanda | 0 puntos

Partidos de México en el Mundial Sub 17

Partido Horario Sede Link México vs Venezuela Miércoles 15 de Noviembre

03:00 am Estadio Jalak Harupat Canal 9, Vix México vs Nueva Zelanda Sábado 18 de Noviembre

03:00 am Estadio Jalak Harupat Canal 9, Vix

¿Dónde se celebra el Mundial Sub 17?

El Mundial Sub 17 de la FIFA se celebra en Indonesia y por la diferencia horaria con México, los partidos de la Selección Mexicana se jugarán en la madrugada, aunque no se preocupen, no es es necesario madrugar, por aquí les vamos a dar todo el resumen de lo que pasó en la cancha.

Logo del Mundial sub17 – Foto: Facebook (Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Indonesia 2023)

El torneo comenzó el pasado 10 de noviembre y terminará hasta el 2 de diciembre, fecha en la que conoceremos al nuevo campeón juvenil. En total participan 24 países, divididos en seis grupos. Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros avanzaran de forma inmediata a la siguiente ronda.

La Copa del Mundo en Indonesia tendrá cuatro sedes diferentes: Surabaya, Surakarta, Jakarta y Bandung.

México en busca de su tercer campeonato

Tal vez con la Selección Mayor, México no da ni una, pero con la Sub 17 ya sabe lo que es ser campeón del mundo y hasta en dos ocasiones. La primera en el 2005 con esa generación liderada por Carlos Vela, Giovanni Dos Santos y otros más, mientras que en el 2011, Antonio Briseño y compañía se coronaron en el Estadio Azteca.

Foto: Especial

De hecho, México se ubica como la tercera selección más ganadora del torneo, detrás de Nigeria en el primer lugar con cinco mundiales, seguida de Brasil con cuatro y en el tercer lugar, México y Ghana con dos campeonatos cada uno.

