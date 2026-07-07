Lo que necesitas saber:

El super grupo creado por Billie Joe Armstrong se presentará en un evento que celebrará el 50 aniversario de Los Ramones

Billie Joe Armstrong es un declarado fan de Los Ramones, así que no es sorpresa que quiera tocar canciones de sus ídolos… pero sí el super grupo que armó para hacerlo. ¡Esto va a estar buenazo!

Green Day reflexiona sobre las adicciones y la salud mental en su rola "Dilemma"
Billie Joe en el video de su rola “Dilemma”. Foto: Captura de YouTube.

El super grupo fue bautizado como Cretin Family

En la cuenta oficial de Los Ramones se da a conocer esto. De acuerdo con el mensaje, se trata de un super grupo que se armó el líder de Green Day, reclutando a Travis Barker de Blink 182, Tim Armstrong de Rancid y CJ Ramone, el exbajista de Los Ramones. Juntos son Cretin Family.

La banda se echará sólo catálogo de Los Ramones… y así tiene que ser, ya que se presentará el próximo 30 de agosto, con motivo del homenaje que se le hará a la legendaria banda punk por su 50 aniversario. ¿Dónde? En el Cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles.

tributo ramones billie joe armstrong
Tributo a los 50 años de Los Ramones / Imagen: @RamonesOfficial

El homenaje a Los Ramones será bastante especial, ya que no sólo habrá la presentación del super grupo Cretin Familty, en el tributo también se proyectará Carrie… y el encargado de presentarla será nada menos que John Travolta.

“Los Ramones son el modelo a seguir”: Travis Barker

De acuerdo con la página oficial de Los Ramones, todo lo que se recaude de tan especial show será destinado la Fundación de Investigación del Instituto Ellison, donde se realiza investigación para combatir al cáncer, enfermedad que nos arrebató al gran Joey Ramone en 2001, cuando el líder de Los Ramones sólo tenía 49 años.

‘Don’t Worry About Me’: El testamento punk de Joey Ramone

“Los Ramones son el modelo a seguir. El punk rock no sería lo que es hoy sin ellos. ¡Es un honor para mí celebrar los 50 años de una de las mejores bandas de la historia!”, señaló Travis Barker al darse a conocer este tributo.

Los Ramones dejaron de tocar en 1996… sin embargo, su legado sigue intacto. Es una de las grandes bandas de la historia, con un catalogo repleto de himnos punk: “Blitzkrieg Bop”, “I Wanna Be Sedated”, “Pet Sematary”, “Sheena Is a Punk Rocker”, “The KKK Took My Baby Away”, sólo por mencionar unas cuantas. 

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

polo-and-pan-entrevista-mexico-concierto

Entrevista con Polo & Pan: “Siempre estamos hablando de nuevas ideas”
pitchfork music festival cdmx 2026

Pitchfork Festival CDMX 2026: Lineup, fechas, venues y todo el dato
U2, "Street of Dreams"

“Street of Dreams”: U2 estrena el video que grabó en México
Ringo Starr en 'El Cavernícola'

Recordemos cuando Ringo Starr grabó ‘El Cavernícola’ en México (y encontró al amor de su vida)

Hola, soy Álvaro. Estoy en sopitas.com desde hace algunos años. Todo ha sido diversión, incluso las críticas de los lectores. La mejor de todas: "Álvaro Cortés, córtate las manos".

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook