El super grupo creado por Billie Joey Armstrong se presentará en un evento que celebrará el 50 aniversario de Los Ramones

Lo que necesitas saber: El super grupo creado por Billie Joe Armstrong se presentará en un evento que celebrará el 50 aniversario de Los Ramones

Billie Joe Armstrong es un declarado fan de Los Ramones, así que no es sorpresa que quiera tocar canciones de sus ídolos… pero sí el super grupo que armó para hacerlo. ¡Esto va a estar buenazo!

Billie Joe en el video de su rola “Dilemma”. Foto: Captura de YouTube.

El super grupo fue bautizado como Cretin Family

En la cuenta oficial de Los Ramones se da a conocer esto. De acuerdo con el mensaje, se trata de un super grupo que se armó el líder de Green Day, reclutando a Travis Barker de Blink 182, Tim Armstrong de Rancid y CJ Ramone, el exbajista de Los Ramones. Juntos son Cretin Family.

La banda se echará sólo catálogo de Los Ramones… y así tiene que ser, ya que se presentará el próximo 30 de agosto, con motivo del homenaje que se le hará a la legendaria banda punk por su 50 aniversario. ¿Dónde? En el Cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles.

Tributo a los 50 años de Los Ramones / Imagen: @RamonesOfficial

El homenaje a Los Ramones será bastante especial, ya que no sólo habrá la presentación del super grupo Cretin Familty, en el tributo también se proyectará Carrie… y el encargado de presentarla será nada menos que John Travolta.

“Los Ramones son el modelo a seguir”: Travis Barker

De acuerdo con la página oficial de Los Ramones, todo lo que se recaude de tan especial show será destinado la Fundación de Investigación del Instituto Ellison, donde se realiza investigación para combatir al cáncer, enfermedad que nos arrebató al gran Joey Ramone en 2001, cuando el líder de Los Ramones sólo tenía 49 años.

“Los Ramones son el modelo a seguir. El punk rock no sería lo que es hoy sin ellos. ¡Es un honor para mí celebrar los 50 años de una de las mejores bandas de la historia!”, señaló Travis Barker al darse a conocer este tributo.

Los Ramones dejaron de tocar en 1996… sin embargo, su legado sigue intacto. Es una de las grandes bandas de la historia, con un catalogo repleto de himnos punk: “Blitzkrieg Bop”, “I Wanna Be Sedated”, “Pet Sematary”, “Sheena Is a Punk Rocker”, “The KKK Took My Baby Away”, sólo por mencionar unas cuantas.