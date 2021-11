Sergio Ramos revela “momentos de soledad” antes de acercarse a su debut con el PSG

Cualquiera podría pensar que la vida de un futbolista es sencilla y está resuelta. Las figuras como Sergio Ramos ganan millones en equipos de la talla del PSG y parecen tenerlo todo. Lo que no sabemos es que los cambios entre un club y otro implican situaciones complicadas, lejos de la familia y en este caso muy cerca de las lesiones.

Los rumores en el entorno del defensa español crecen conforme su debut con la escuadra parisina se retrasa y eso no quiere decir que Ramos no sea el principal afectado. Luego de tantos años en el Real Madrid y con su familia acostumbrada a esa ciudad, la nueva vida no ha sido sencilla.

El mismo Sergio Ramos habló sobre su situación e indirectamente expuso la importancia de la salud mental en cualquier futbolista. No obstante, antes expresó su deseo por dejar atrás el tema físico para dar su mejor versión al PSG.

“Al final son momentos difíciles, momentos de soledad. Horas enteras en el gimnasio con el fisioterapeuta, con el preparador físico. Espero no tener más problemas físicos. Me concentro sobre el hecho de devolver al club la confianza que ha depositado en mí“, dijo en entrevista con Amazon Prime Video según EFE.

Y si hay otro tema que en ocasiones toma fuerza es el retiro. La buena noticia es que este no está en los planes de Sergio Ramos.

La estrategia de Sergio Ramos para seguir jugando muchos años más

Después de varios meses fuera de las canchas, algunos detractores se concentran en la posibilidad de que Sergio Ramos se retire pronto. Sin embargo, el futbolista no contempla esa posibilidad y explicó que si bien hay momentos en los que la mente le juega en contra, intenta encontrar un equilibrio para seguir adelante.

“Espero alcanzar mi mejor nivel, creo que puedo jugar otros cuatro o cinco años. Lo más importante está en la cabeza. Constantemente tienes pensamientos negativos que te hacen dudar. Creí en mí y en el trabajo“, sentenció Ramos.