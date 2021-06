What? Silas Wamangituka, jugador del Stuttgart, admite haber jugado con nombre e identidad falsa

Silas Wamangituka es uno de los delanteros del Stuttgart desde el 2019, pero vive una penosa situación y todo por culpa de una identidad falsa y un nombre falso con el que se ha manejado en la Bundesliga, pero no es su culpa ni fue su intención, sino de su ex agente.

El jugador admitió que fue víctima de su ex agente al falsear su identidad, por lo que Wamangituka no es su apellido real y que con el apoyo del Stuttgart, equipo con el cual milita, han trabajado intensamente para aclarar esta situación en las últimas semanas.

Desde la República Democrática del Congo recibió los documentos oficiales que causan discrepancia por los datos personales que están en la Federación alemana de futbol. El Stuttgart en comunicado afirma que está del lado de su jugador y que le gustaría ayudar a aclarar este caso de manera transparente.

Sven Mislintat, parte del cuerpo deportivo del Sttutgart dice: “Silas sigue siendo el jugador y la persona que se ha abierto camino en los corazones de nuestros fanáticos y sus compañeros de equipo desde que estuvo aquí en Stuttgart. En cuanto al cambio de nombre, es ante todo una víctima. Lo protegeremos en consecuencia“.

El director deportivo del Stuttgart, Thomas Hitzlsperger dijo: “Inmediatamente después de que Silas confió en nosotros, iniciamos todas las medidas necesarias y llamamos a los organismos responsables. Estamos haciendo público este caso inusual que queremos proceder de la manera más transparente“.

¿Qué sucedió en el caso de Silas Wamangituka?

De acuerdo con la declaración inicial de Silas, el miedo con el que ha vivido en los últimos años y la preocupación por su familia en el Congo fue el principal motivo por el que mantuvo todo el tema de su nombre e identidad en secreto durante su carrera profesional.

Menciona que sólo se atrevió a hacer esto con la ayuda de sus nuevos consultores y mencionó: “Me quedó claro que ya no tengo que tener miedo y que podemos poner todo sobre la mesa juntos. No me hubiera atrevido a dar este paso si el Stuttgart no se hubiera convertido en un segundo hogar donde me siento seguro“.

Silas Katompa Mvumpa es el verdadero nombre del futbolista del Stuttgart, nació el 6 de octubre de 1998 en Kinshasa, República del Congo, por lo que tiene en realidad 22 años. En un inicio la información de Silas Wamangituka con el nombre falso, había nacido supuestamente en 1999.

En 2017, cuando Silas tenía 18 años fue invitado a una sesión de entrenamiento de prueba con el Anderlecht. Para este viaje, Silas recibió una visa para Bélgica, válida del 15 de agosto al 14 de noviembre de 2017, emitida a su nombre correcto Katompa Mvumpa.

Ante esta situación de la visa, un agente de jugadores en Bélgica convenció a Silas bajo presión que ya no se le debería permitir regresar a Europa una vez que salga de Bélgica y regresara a su país natal en el Congo, el Stuttgart tiene el conocimiento del nombre del agente de los jugadores, pero no lo hará público para proteger a Silas.