¡Llegó la hora! La gimnasia artística femenina de los Juegos Olímpicos está a punto de arrancar y todos los pronósticos apuntan a que la estadounidense Simone Biles será la reina de Tokio 2020, tal como sucedió en Río 2016.

De forma individual es la gran favorita pero en la modalidad por equipos también tiene grandes aspiraciones junto a Grace McCallum, Sunisa Lee, Jordan Chiles, Mykayla Skinner y Jade Carey.

Hace solo 2 meses, la estrella de la gimnasia artística volvió a deslumbrar al mundo entero. Durante sus entrenamientos previos al U.S. Classic, perfeccionó un salto nunca antes visto en la rama femenina de esta disciplina y logró presentarla en competencia.

Se trata del doble Yurchenko, maniobra que únicamente había sido realizada por hombres. Sin embargo, la estadounidense de 24 años de edad demostró que no conoce los límites y planea mantener sus constantes desafíos a la gravedad.

Las competencias de Simone Biles en Tokio 2020

Las pruebas de clasificación arrancan este sábado 24 de julio a las 20:00 y las 21:55 horas (tiempo del centro de México). No obstante, se espera que Simone Biles cumpla con las expectativas y los pronósticos hasta avanzar a las finales por aparatos, equipos y all around.

Final por equipos: martes 27 de julio a las 5:00 horas, tiempo del centro de México.

All around: jueves 29 de julio, a las 5:50 horas, tiempo del centro de México.

Final salto de potro: domingo 1 de agosto, a las 3:45 horas, tiempo del centro de México.

Final de piso: lunes 2 de agosto, a las 3:45 horas, tiempo del centro de México.

Las medallas olímpicas de la estadounidense

Durante la justa de Río 2016, la norteamericana deslumbró a propios y extraños con 5 preseas, de las cuales 4 fueron de oro: final por equipos, general individual, salto de potro y suelo. La restante fue un bronce en la viga de equilibrio, que por cierto ella pide no minimizar ante el resto.

El éxito y la admiración de millones por Simone Biles sigue en aumento, por lo que Tokio 2020 cuida todos los detalles en su entorno. Estos incluso llegan a las redes sociales, donde tiene su propio hashtag acompañado por una cabra que representa que es la GOAT, Greatest Of All Time.