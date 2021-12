¿Cuántos triples necesita Steph Curry para romper la marca de Ray Allen en la NBA?

Steph Curry está destinado a un lugar especial dentro de la historia de la NBA. El jugador de los Golden State Warriors, se convertirá en el máximo anotador de triples de toda la historia, justo cuando la liga del mejor basquetbol del mundo celebra su 75 aniversario.

Los próximos juegos de Golden Satate tendrá el morbo de ver la hazaña de Curry, que está a nada de alcanzar los dos mil 973 triples que logró Ray Allen, con quien convivió desde que era niño.

El propio Allen recuerda que su compañero en los Milwaukee Bucks, Dell Curry, llevaba a la duela a sus hijos, Seth y Stephen Curry, quienes comenzaron como testigos de las sesiones de disparos de los Bucks y poco a poco formaron parte de ellos.

“Ellos llegaban y nosotros realizábamos las sesiones de disparos y ellos estaban justo ahí con nosotros, y lo hacían bien”, dijo Allen, de acuerdo con Los Angeles Times.

¿Cuántos triples necesita Curry para alcanzar a Allen?

El récord está a la vuelta de la esquina. Steph Curry necesita seis triples para empatar los dos mil 973 triples de Allen, lo que quiere decir que está a siete de superarlo.

Steph puede lograrlo en la gira de los Warriors fuera de casa. Convirtió tres en la derrota ante los 76ers, así intentará consumar la hazaña ante los Pacers (13 de diciembre, a las 18:00 horas) o ante los Knicks (14 de diciembre a las 18:30 horas), aunque puede ser que tengamos que esperar al siguiente fin de semana, pues “nadie quiere que ese récord se bata en su casa“, mencionó Curry, quien asegura que no está obsesionado con la marca.

“Si analizas mis últimos partidos, verás que no he cambiado nada, que el plan era este, independientemente de estar o no cerca del récord. Pasará cuando tenga que pasar, pero nadie me va a poner una alfombra roja para lograrlo”, reconoció.

Curry vs Allen

Allen consiguió la marca de los dos mil 973 puntos a lo largo de 18 temporadas en la NBA, entre 1996 y 2014. En ese lapso jugó para los Milwuakee Bucks, Seattle Supersonics, Boston Celtics y Miami Heat.

Curry superará la marca en su temporada 13 en la NBA, y ha jugado toda su carrera para los Golden State Warriors.