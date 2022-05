La tarde del 24 de mayo en Uvalde, Texas, quedó marcada por un tiroteo que según la última actualización, dejó 18 niños y tres adultos muertos. Este tipo de hechos está incrementando notablemente en Estados Unidos e incluso las figuras del deporte como Steve Kerr alzan la voz para que el gobierno tome cartas en el asunto.

El coach de los Golden State Warriors, ofreció conferencia de prensa previa al Juego 4 de las Finales de Conferencia; sin embargo, sus palabras no tuvieron nada que ver con el partido ante los Dallas Mavericks. El también exjugador tomó el micrófono para concientizar y arremeter contra los senadores que no votan a favor del control de portación de armas.

Durante las horas previas al juego se habló de la posibilidad de suspenderlo y reprogramarlo. Steve Kerr terminó con esos rumores aclarando que Warriors y Mavericks saltarían a la duela, pero que lo importante es reaccionar, en especial a través de quienes tienen el poder del cambio.

El mensaje de Steve Kerr sobre los tiroteos en Estados Unidos

A pesar de que Steve Kerr todavía no estaba enterado de que la cifra de adultos y sobre todo niños fallecidos había subido, el coach mostró su enojo con el momento que atraviesa su país. El tiroteo en Texas no es un hecho aislado y la situación no cambia. Acá te dejamos la traducción del mensaje:

“No voy a hablar de basquetbol, no ha pasado con el equipo en las últimas seis horas. Las preguntas sobre basquetbol no importan. 14 niños y un maestro fueron asesinados a 400 millas de aquí. En los últimos 10 días hemos tenido adultos mayores negros asesinados en un supermercado de Buffalo. Asesinaron a feligreses asiáticos en el sur de California. Ahora tenemos niños asesinados en la escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo?

Estoy cansado de subir aquí y ofrecer condolencias a las familias devastadas que están allá afuera. Estoy muy cansado de los momentos de silencio. Es suficiente. Te pregunto a ti, Mitch McConnell y a todos los senadores que se rehusan a hacer algo contra la violencia y los tiroteos en escuelas o supermercados: ¿Van a poner su deseo de poder antes que la vida de nuestros niños? Porque eso es lo que parece. Es lo que hacen cada semana, ya tuve suficiente y vamos a jugar esta noche pero quiero que cada persona piense en sus hijos, madres, padres, hermanas o hermanos. ¿Cómo se sentirían si esto les hubiera pasado hoy?

No podemos ser insensibles, sentarnos aquí y leer sobre ello, guardar un momento de silencio y decir ‘Go Dubs’, ‘Vamos, Mavs’. Eso es lo que haremos y 50 senadores nos tomarán como rehenes. Los senadores no votarán porque quieren aferrarse a su propio poder. Es patético, he tenido suficiente“.

Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

