Si algo caracteriza a Lewis Hamilton además de su talento tras el volante de un F1, es decir las cosas como las piensa. El piloto británico no dudó en criticar bien y bonito a la FIA por la investigación contra Susie y Toto Wolff, quienes ya se pronunciaron al respecto y podrían ir con todo por los responsables.

Como seguro ya te enteraste, esta semana la FIA abrió una investigación por un posible conflicto de intereses por la info que al parecer se pasaban entre sí. Susie y Toto Wolff son esposos, pero también hablamos del jefe de Mercedes y de la directora de F1 Academy.

La acusación contra la pareja consistía en averiguar si no habían filtrado información a la que ambos, dados sus cargos, tenían acceso. El problema a grandes rasgos es que Susie tiene acceso a datos de otras escuderías que Toto Wolff no debería conocer como jefe de Mercedes (en este link te contamos a fondo con cifras y todo cuál fue la info que se habrían filtrado)

Se hizo todo un alboroto y todos los equipos sacaron un comunicado (igualito) para negar haber acusado a la pareja. Al final la FIA dijo que no había nada que perseguir y cerró la investigación, pero el daño ya estaba hecho y ni Toto, ni Susie ni Lewis Hamilton quedaron muy contentos con el organismo.

“Ha sido una semana complicada, decepcionante, ver que el órgano de gobierno de nuestro deporte ha intentado poner en duda la integridad de una de las líderes más increíbles que hemos tenido sin hacer ninguna pregunta, sin la más mínima prueba, sólo para decir ‘lo siento’ al final. Esto es simplemente inaceptable”.

Esas fueron algunas de las palabras que dijo Lewis Hamilton en la conferencia de prensa previa a la Gala de premiación de la FIA, según retomaron medios como Sky Sports F1.

“Hay una lucha constante por mejorar realmente la diversidad y la inclusión en esta industria. Pero cada vez que intentamos dar un paso adelante, parece que ciertas personas de la cúpula de la FIA intentan frenarnos. Eso tiene que cambiar. Este es un deporte global”, dijo también el piloto británico.

Toto Wolff anunció que ahora verán sus opciones legales para no dejar las cosas así nomás, ya que finalmente hubo daños a su reputación.

Mercedes compartió un breve mensaje en sus redes sociales donde expuso la postura de Toto Wolff. Básicamente dice que por ahora están en conversaciones para analizar sus opciones legales, por lo que dejarán de hablar del tema, pero prometen abordar el asunto con la importancia que amerita.

De hecho, Susie Wolff compartió un comunicado más personal bastante fuerte respecto a cómo le ha afectado la investigación de la FIA, al grado de ser acosada en línea.

Cuando vi la declaración emitida por la FIA ayer por la noche, mi primera reacción fue: “¿Qué es esto?”.

Durante dos días, se han hecho insinuaciones sobre mi integridad en público y a través de sesiones informativas, pero nadie de la FIA me ha hablado directamente.

Podría haber sido un daño colateral en un ataque fallido a otra persona, o el objetivo de un intento fallido de desacreditarme personalmente, pero he trabajado demasiado duro para que mi reputación sea cuestionada por un comunicado de prensa infundado.

Hemos recorrido un largo camino como deporte. Estoy muy agradecida por el apoyo de los equipos de Fórmula 1. He trabajado con muchas mujeres y hombres apasionados en Fl y la FIA, que tienen en serio los mejores intereses de nuestro deporte.

Sin embargo, este episodio ha tenido lugar hasta ahora sin transparencia ni rendición de cuentas. He recibido ataques online sobre mi trabajo y mi familia. No me dejaré intimidar y tengo la intención de hacer un seguimiento hasta que averigüe quién ha instigado esta campaña y ha engañado a los medios de comunicación.

Lo que pasó esta semana simplemente no está bien. Como deporte, debemos exigir, y merecemos, algo mejor.