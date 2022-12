«¡¡Lo hubieras dejado irse!!» Gerardo Torrado hizo una revelación que aunque muchos imaginaban, no se había confirmado. Su tocayo el ‘Tata’ Martino quiso dejar la dirección técnica de la Selección Mexicana cuando se enteró de su despido como director de Selecciones Nacionales… pero no lo dejó.

¿Recuerdas que en julio de este 2022 Gerardo Torrado fue destituido como director Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol tras los malos resultados de las selecciones nacionales en varias categorías? Bueno, gran parte de la responsabilidad de que Gerardo Martino fuera DT del Tri fue suya.

Es por lo anterior que cuando se dio a conocer su despido, muchas miradas voltearon hacia el ‘Tata’, pues era latente la posibilidad de quedarnos sin técnico a unos meses del Mundial.

Y aunque eso no sucedió, pudo pasar. Gerardo Torrado reveló en entrevista para TUDN que efectivamente Martino buscó salir de la Selección Mexicana al enterarse de su salida. Tal cual le echó una llamada a Yon de Luisa para avisarle, pero el propio Torrado lo detuvo.

“Yo vengo trabajando con el ‘Tata’ desde que lo contratamos, yo fui parte del grupo que lo eligió; trabajamos todo el proceso (…) Hablé con él después de que me cesan, salí (de la oficina) con mis cosas y ahí es cuando el ‘Tata’ se acaba enterando. Él habla con Yon y en esta situación me dice ‘Yo me voy’…”