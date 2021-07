Los testimonios tras el tiroteo durante el juego entre Nationals y Padres: “Fue sólo una pesadilla”

La MLB se vio envuelta en una situación crítica después de que el juego del sábado por la noche entre los Washington Nationals y los Padres de San Diego, fuera suspendido tras escucharse una serie de detonaciones, que en un principio se pensó que había ocurrido al interior del Nationals Park.

Decenas de aficionados salieron corriendo en diferentes direcciones, mientras que otros buscaron refugio en las gradas. El juego fue suspendido y luego de encontrar las garantías necesarias, abandonaron el lugar por los accesos recomendados.

De acuerdo a los reportes policiales, el tiroteo sucedió fuera del estadio, cerca del acceso de la tercera base, cuando dos grupos intercambiaron disparos desde un par de automóviles.

Una de las balas perdidas hirió a una mujer que había asistido al partido, pero que en ese momento se encontraba fuera del estadio. Las heridas no ponen en riesgo su vida.

Al escucharse las detonaciones, comenzó el caos entre los aficionados y jugadores. Algunos buscaron refugio, mientras que otros ayudaron a abrir los accesos de las tribunas con la cancha para que pudieran ponerse a salvo.

Cuando se escucharon las detonaciones, Jayce Tingler, manager de los Padres, caminaba rumbo hacia al árbitro de home. “¿Escuchaste eso?”, preguntó el referee Jordan Baker.

“Pensé, ‘sí, eso creo’ y de alguna manera registró lo que posiblemente podría haber sido y obviamente fue solo una pesadilla”, mencionó Tingler.

Davey Martínez, manager de los Nationals, recordó que de un momento a otro habían ingresado aficionados a la cancha, e incluso al dugout. “Los metimos a través del túnel y los metimos de manera segura. Tratamos de mantenerlos a salvo. Para mí, solo se trataba de proteger a nuestra gente y hacer lo mejor para mantener la calma”, compartió a la agencia AP.

Fernando Tatis Jr., campocorto de los Padres, ha sido quien más elogios ha recibido por la forma en la que actuó, pues fue uno de los jugadores que abrió los accesos de la tribunas a la cancha.

Fue también uno de los jugadores que buscaba a sus familiares entre los aficionados y compartió empatía al pensar que había más gente como él buscando a sus seres queridos.

