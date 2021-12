¡Dice que nel! Thomas Tuchel no dejará ir jugadores del Chelsea al Barcelona

El Barcelona ya comienza a sondear las diferentes opciones que tiene para reforzar su plantilla y tiene que tocar varias puertas en diferentes clubes para ver cuáles jugadores están disponibles. Uno de esos equipos es el Chelsea, pero Thomas Tuchel no está dispuesto a dejar ir futbolistas en el mercado de invierno.

Pero como el dinero es un verdadero problema en el Barcelona y se puede agravar si es que no llegan a los octavos de Champions League, así que, andan viendo qué jugadores salen a bajo costo o a préstamo. Encontraron un par en el Chelsea, por los que están interesados.

¡Qué pichicatos! Desafortunadamente para el Barcelona, es la nueva realidad a la que tendrán que enfrentarse para el cierre de temporada y algunas cuantas más. Pero, parece que el conjunto culé encontró el tesoro al final del arcoíris en los ‘Blues’.

De acuerdo con Sport, el Barcelona estaría interesado en un par de jugadores del Chelsea y se trata de Timo Werner y Hakim Ziyech, ambos futbolistas no son 100% titulares con los ‘Blues’, es por eso, que el Barcelona intentará ficharlos para el mercado invernal.

Thomas Tuchel en contra de las salidad del Chelsea en enero

Estos jugadores podrían ser interesantes para el ataque del Barcelona y ayudaría a solucionar varios problemas del conjunto culé, peeeeeeeeero no todo es tan fácil como parece, porque podría encontrar un impedimento bastante complicado para hacerse con esos jugadores.

Thomas Tuchel, el DT del Chelsea, no quiere perder a jugadores de su plantilla en este mercado invernal, pues no quiere debilitar a su equipo en el cierre de temporada y tiene sentido. Si no hay refuerzos, tampoco habrá salidas para los ‘Blues’.

Aunque la ofensiva del Chelsea tiene varios jugadores, eso no significa que quiera desprenderse de ellos, con todo y que algunos jugadores han mostrado su intención de ver más minutos, ya sea en el Chelsea o en otro equipo -como el Barcelona-.

Muchos son los jugadores que interesan al Barcelona y más son los futbolistas que han sumado como rumores, lo único cierto es que no pueden asegurar que serán refuerzos por la problemática en el club catalán.