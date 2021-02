Las 11 cirugías que condicionaron la carrera de Tiger Woods en el golf

Tiger Woods paralizó el mundo del deporte, especialmente al golf, después de darse a conocer el accidente automovilístico, en California, Estados Unidos,

y del cual resultó con heridas serias en las piernas.

Woods viajaba solo en el auto que volcó en el área de la frontera de Rolling Hills Estates y Rancho Palos Verdes, donde se dice que se encontraba para intentar su regreso después de una cirugía de espalda, en el torneo anual Genesis Invitational, cerca de Santa Mónica, en Los Ángeles.

El representante de Woods, Mark Steinberg, fue quien dio detalles sobre el estado de salud de Woods, quien fue rescatado del auto gracias a herramientas conocidas como “mandíbulas de la vida”, sufre heridas graves en una de las piernas, pero su vida no corre peligro, aunque a falta de un parte médico y los pronósticos médicos, Woods podría poner fin a su carrera en el golf.

Tiger Woods quería jugar en Augusta

Apenas el domingo 21 de febrero, Tiger Woods había expresado su deseo por participar en Augusta, el torneo de mayor prestigio, aunque dependía mucho de la evolución de su última cirugía en la espalda.

El 20 de enero de 2021, la leyenda del golf fue operado por quinta ocasión por los problemas en la espalda, los cuales regresaron durante el mes de diciembre tras un torneo en el que compitió al lado de su hijo, Charlie.

Por ello se ausentó del inicio de la temporada y se había confirmado que su regreso podría suceder después del 21 de febrero, aunque los pronósticos eran reservados. Augusta se juega del 5 al 11 de abril. “Dios, espero que sí”, dijo después de ser cuestionado sobre su participación el pasado domingo.

“Primero, tengo que llegar. Buena parte de eso lo han de decidir mis cirujanos, médicos y fisioterapeuta. Es el único respaldo que tengo y no me queda mucho margen de maniobra. De momento, todavía estoy en el gimnasio, haciendo el trabajo para la rehabilitación”, explicó, de acuerdo con El País, por lo que daba entender que no jugaría el Genesis Invitational anual.

¿Por qué ha sufrido tantas cirugías?

Son varios los factores que han influido en los problemas de espalda de Tiger Woods, quien el 30 de diciembre cumplió 45 años de edad. Pero no sólo la espalda ha resultado afectada, también la rodilla izquierda y el tendón de Aquiles.

En total, Tiger Woods ha ingresado al quirófano en 11 ocasiones por motivos de lesiones deportivas. Éstas se deben a una rigurosa rutina de entrenamiento, situación de la cual le advirtió en algún momento su caddie, Steve Williams.

Tiger corría hasta 12 kilómetros por día, pasaba tres horas en el gimnasio, jugaba basquetbol y además golf, todo esto durante sus primeros seis años dentro del Tour. “Correr más de 48 kilómetros a la semana durante mis primeros seis años destruyó mi cuerpo y mis rodillas”.