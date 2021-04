Todas las veces que el Monterrey ha roto los protocolos sanitarios ante COVID-19

Los protocolos de la Liga MX en contra del COVID-19 son claros y al parecer muchos equipos no entienden la seriedad de lo que significa esta pandemia, no sólo para México, sino para todo el mundo. Rayados es uno de esos clubes que no ha entendido el verdadero sentido protegerse.

Son varias las veces en que Rayados ha fallado en el protocolo impuesto por la Liga MX y en un último caso, Javier Aguirre, sí el entrenador, incumplió dichos protocolos durante la boda de su hijo, una reunión ajena al equipo.

Aunque el Vasco ya se disculpó por lo sucedido: “Dar la cara en este momento difícil para mí, ayer circuló una imagen de un evento privado. No seguí el protocolo correspondiente, estuve gran parte del evento sin cubrebocas. No hice una cosa correcta y debo de asumir las consecuencias“.

Rayados también se pronunció al respecto informando que se cumplirían la sanción por no cumplir con los protocolos sanitarios internos, además de que Javier Aguirre ya se encuentra en aislamiento y sólo esperan a la Comisión Disciplinaria para que tome la resolución pertinente.

📝| Comunicado a nuestra Afición y a la Comunidad en general. #EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/qZLcqI9gCV — Rayados (@Rayados) April 14, 2021

Recordemos que fueron muchos los problemas que ha tenido Rayados por contagios, pues a inicio de temporada un brote atacó al equipo en la gran parte de la institución y jugadores, juveniles y hasta personal del equipo resultó con pruebas positivas, incluso, hubo rumores de que jugaron contagiados frente al América y Funes Mori fue uno de los principales señalados.

Desafortunadamente han sido varios los casos en los que Rayados se ha visto involucrado en incumplimientos de los protocolos y tanto jugadores, jugadores y hasta técnicos han visto las repercusiones de sus acciones al tomar decisiones que pueden perjudicar la salud de sus compañeros y personal del equipo.

Hugo González, portero del equipo

Por celebrar su cumpleaños, el arquero fue castigado por la Liga MX y Rayados, falló a los protocolos sanitarios y organizó una fiesta en la que también se pudieron ver a otros jugadores de la institución como Dorlan Pabón y hasta jugadores de Tigres como Diego Reyes.

Como era de esperarse, no sólo la multa fue lo que tuvo que enfrentar Hugo González, que no es una cantidad que cualquiera trajera en la bolsa, ya que son hasta $100,000 mil pesos. También, el arquero de Rayados dio positivo por COVID-19.

Equipo femenil también rompe protocolo

Parece que las malas prácticas del equipo varonil en cuanto a romper los protocolos también afectó a las jugadoras de Rayadas, pues no se presentaron a entrenar para la sesión programada el sábado 10 de abril y las futbolistas decidieron tomarse el día libre.

A pesar de que las jugadoras no tuvieron alguna fiesta como ha sucedido con los futbolistas y algunos otros jugadores en la Liga MX, algunas de ellas decidieron pasar el día en la playa. Las futbolistas de Rayadas querían un día libre para no entrenar debido a la carga de trabajo, la directiva del equipo se negó y se unieron para romper filas.

Aún no se tiene clara cuál será la sanción para las futbolistas, debido a que los salarios que tienen dentro de la institución, no les alcanzaría para pagar la cifra que sí se les ha impuesto a varios de los futbolistas en casos similares.

Javier Aguirre y la boda de su hijo

El último de los casos de incumplimientos de los protocolos sanitarios en Rayados, llegó gracias a Javier Aguirre, DT del equipo varonil y todo porque ayer en redes sociales se dio a conocer algunas imágenes en las que aparece en la boda de su hijo.

Javier Aguirre viajó hasta la Ciudad de México para asistir a la boda de su segundo hijo y aunque mencionó en un video disculpándose de lo sucedido, que está vacunado al igual que su esposa, sabe que incurrió en una mala práctica debido a que estuvo gran parte del bodorrio sin cubrebocas y sin la famosa sana distancia.

Todo era risas y felicidad para el Vasco y su familia hasta que llegó el famoso quita risas y las imágenes de Javier Aguirre persinando la pista llegaron hasta las redes sociales y no le quedó de otra, que pedir perdón a la institución, jugadores y todo el futbol mexicano.