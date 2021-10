Sorpresas y confirmaciones: Todo lo que dejó el draft de la WWE para Raw y SmackDown

Cuando la WWE anunció el draft, el curso de las marcas Raw y SmackDown cambiaría en el panorama de la empresa para un futuro cercano. Los campeones no se movieron, tanto Roman Reigns se mantiene con la marca azul como Big E seguirá en la marca roja.

Este draft 2021 funcionó de manera diferente, porque se reacomodaron las dos plantillas y todos los luchadores tuvieron algún destino. A diferencia de otros años, en los que sólo cambiaban algunos luchadores para Raw y para SmackDown.

Sin duda alguna, Raw era el que más necesitaba refrescar su plantilla, pues, aunque tuvieron a un gran campeón en Bobby Lashley, los ratings de la marca roja no ayudaban en mucho a seguir creciendo y de hecho, Big E, actual campeón de WWE, no era super estrella de Raw, sino que al cobrar su maletín “Money in the Bank”, se hizo de Raw.

Nuevos contendientes tendrá Roman Reigns para validar que es “The head of the Table”, pues nuevos retos se asoman en su horizonte, algunos a los que no se ha enfrentado. Para Big E, algunos buenos contendientes son los que tendrá para regresarle a Raw su estatus de marca principal.

Este acomodo de luchadores no tiene un cambio de inmediato, puede que esto parezca increíble, pero es así. Todos estarán en sus nuevos shows después del 22 de octubre, o sea, pasando el evento Crown Jewel, así que aún podremos ver algunas rivalidades que estén por acabar.

¿Cómo quedaron las marcas tras el Draft de WWE?

SmackDown

Aliyah – División femenina | llega procedente de NXT

Angel Garza – División de parejas

Ashonte “Thee” Adonis – Miembro de “Hit Row” | llega procedente de NXT

B-Fab – División femenina | miembro de “Hit Row” | llega procedente de NXT

Cesaro

Charlotte Flair – Campeona femenina

Drew Gulak

Drew McIntyre

Erik – División de parejas

“Happy” Corbin

Humberto Carrillo – División de parejas

Isaiah “Swerve” Scott – Líder de “Hit Row” | lega procedente de NXT

Ivar – División de parejas

Jeff Hardy

Jey Uso – División de parejas

Jimmy Uso – División de parejas

Jinder Mahal

“King” Nakamura – Campeón Intercontinental

Kofi Kingston – División de parejas

Mace

Madcap Moss

Mansoor – División de parejas

Mustafa Ali – División de parejas

Naomi – División femenina

Natalya – División femenina

Rick Boogs

Ricochet

Ridge Holland – Llega procedente de NXT

Roman Reigns – Campeón Universal

Sami Zayn

Sasha Banks – División femenina

Shanky

Shayna Baszler – División femenina

Sheamus

Shotzi Blackheart – División femenina

Toni Storm – División femenina

Top Dolla – Miembro de “Hot Row” | llega procedente de NXT

Xavier Woods

Xia Li – División femenina | llega procedente de NXT

Raw

AJ Styles

Akira Tozawa

Alexa Bliss – División femenina

Angelo Dawkins – División en parejas

Apollo Crews

Austin Theory | Llega procedente de NXT

Becky Lynch – Campeona femenina

Bianca Belair – División femenina

Big E – Campeón de WWE Championship

Bobby Lashley

Carmella – División femenina

Cedric Alexander

Chad Gable – División en parejas

Commander Azeez

Damian Priest – Campeón US Championship

Dana Brooke – División femenina

Dolph Ziggler

Dominik Mysterio – División en parejas

Doudrop – División en parejas

Drake Maverick

Edge

Finn Balor

Gable Stevenson

Jaxson Ryker

John Morrison

Karrion Kross

Keith “Bearcat” Lee

Kevin Owens

Liv Morgan – División femenina

Mia Yim – División femenina

Montez Ford – División en parejas

MVP

Nia Jax – División femenina

Nikki A.S.H. – Campeona femenina en parejas

Omos

Otis – División en parejas

R-Truth

Randy Orton – Campeón en parejas de Raw

Reggie – Campeón 24/7

Rey Mysterio – División en parejas

Rhea Ripley – Campeona femenina en parejas

Riddle – Campeón en parejas de Raw

Robert Roode

Seth Rollins

Shelton Benjamin

T-Bar

Tamina – División femenina

Tegan Nox – División femenina

The Miz

Veer

Zelina Vega – División femenina

Agentes libres en el draft de WWE

Asuka, Bayley, Brock Lesnar, Elias, Eva Marie, Gran Metalik, John Cena, Lacey Evans, Lince Dorado, Slapjack y Goldberg son sólo algunos de los que no fueron seleccionados por ninguna marca. Algunos de ellos tienen contratos a medio tiempo, por lo que aparecen en la marca que ellos quieran.

El caso de Gran Metalik, ya solicitó su salida de la WWE, por lo que veremos qué deparará para la pareja de “Lucha House Party” dentro de la empresa. El resto de las superestrellas tiene alguna lesión o tendrá algún momento para recuperarse de otras lesiones.