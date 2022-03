Cosas de la Liga MX: ¿Por qué Toluca no presentó portero suplente contra Necaxa?

Toluca se la jugó en el partido contra Necaxa, luego de no contar con portero suplente en Aguascalientes, y por fortuna no fue necesario hacer cambio debajo de los tres postes, y todo quedará en una linda anécdota dentro de la Liga MX.

El canterano Gustavo Gutiérrez fue el encargado de proteger el arco del Toluca y se apuntó las tres unidades en el inicio de la octava jornada, luego de que en su primer partido de la temporada, en la primera fecha, recibiera cinco tantos de Pumas.

¿Por qué no hubo portero suplente con Toluca?

Las cosas salieron mal con los porteros de los escarlatas durante el calentamiento. Luis García, el portero titular, sufrió una lesión en la pierna y tuvo que salir de la cancha apoyado por los integrantes del cuerpo médico.

Ante esta situación, Gutiérrez saltó a la cancha como arquero titular y no tuvo tiempo ni opción de registrar al portero de la Sub 20, Ronaldo Beltrán, ya que el joven de 19 años ya no estaba en la ciudad, había partido junto con el equipo juvenil de regreso al Estado de México, ya que el partido de la categoría se disputó a las 9:00 horas.

¿Qué dice el reglamento?

En estos casos, los equipos de la Liga MX tienen derecho a cambiar la lista de jugadores, tanto titulares como suplentes, siempre y cuando den aviso antes del silbatazo inicial del partido, de lo contrario se incurriría en una alineación indebida, de la cual ya fue víctima América el año pasado.

Si Toluca hubiera necesitado un cambio de portero, ya sea por lesión o expulsión de Gustavo Gutiérrez, entonces Nacho Ambriz debía mandar a uno de sus jugadores de campo como portero improvisado, ya que el reglamento pide que los equipos cuenten necesariamente con un jugador como portero.