Tom Felton es hospitalizado tras desmayarse en un torneo de golf

Harry Potter es una de las sagas de películas más importantes del cine, pero no se equivocaron de sección, están en deportes, pero los actores ya se volvieron todas unas celebridades y son invitados a diferentes torneos de golf. Es el caso de Tom Felton.

Para los que no estén tan familiarizados con Harry Potter, Tom Felton tiene el personaje antagónico en la saga de películas, su personaje es Draco Malfoy y fue uno de los participantes en el torneo Whistling Straits en Wisconsin, en el que asistieron otros deportistas de lujo.

A. J. Hawk, ex jugador de la NFL; Mandy Rose, super estrella de la WWE; Alessandro del Piero, ex jugador de la Juventus y la Selección de Italia; Sasha Vujacic, ex jugador de la NBA y por supuesto, el actor Tom Felton, entro otras personalidades de Estados Unidos y Europa.

Todas estas celebridades participaron en un torneo previo a la Ryder Cup, en la que estarán los golfistas profesionales, así que este torneo entre famosos sirve para promocionar el verdadero evento, que arrancará a partir del 24 de septiembre al domingo 26 de septiembre.

¿Qué le pasó a Draco Malfoy o Tom Felton?

Diría el “Gordo Tony”: “¿A ver a ver, qué paso?”. Tom Felton es un joven de 34 años, por lo que causó más extrañeza lo que le sucedió en el campo de golf. El inglés, se desmayó repentinamente mientras jugaba y encendió las alarmas.

El cuerpo médico del torneo fue inmediatamente a ver su estado de salud. Después de colapsar y de que los médicos lo revisaran, se vio que recobró la consciencia y hasta se le veía sonriendo, pero no salió por su propio pie, de hecho, tuvo que ser ayudado para levantarse.

A diferencia del futbol, aquí sí tuvo que usarse el carrito de las desgracias por Draco Malfoy, así fue que salió del torneo de golf. Cabe mencionar, que Tom Felton terminó el torneo y se desmayó cerca del hoyo 18. Cayó desmayado cuando estaba posando para la foto.

No hay reportes de la salud de Tom Felton tras el incidente y no se ha dado ningún reporte sobre su salud. Lo único que sabemos es que fue hospitalizado en un lugar cercano, de acuerdo a varios medios de comunicación. Actualizaremos sobre la salud del actor en cuanto haya algún parte médico.