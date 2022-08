¿Calendario? Listo. ¿Análisis de los rivales? Esperamos que listo. ¿Emoción para el kickoff de la NFL? Desde que acabó el Super Bowl pasado. Pues parece que no falta nada, porque hasta les traemos por acá, el top 10 de jugadores de la NFL, elegidos por los mismos jugadores.

Sí, no es un galardón como el Balón de Oro o el premio The Best, sino que todos y cada uno de los jugadores en los equipos de futbol, eligen a una serie de jugadores que consideran que son los mejores de todo el emparrillado.

Foto: Getty Images

Y la NFL se encarga de contar los datos para los jugadores y sacar la lista de los 100 mejores jugadores de la temporada 2022, que son elegidos por los jugadores. Este nombramiento, tiene mucho prestigio, porque los compañeros y rivales con los que compartes el campo, son la voz autorizada para decir quién es el mejor.

Patrick Mahomes fue elegido de la temporada 2021, acá te dejamos la lista de los 100 del año pasado para que compares. Desafortunadamente para el QB de los Chiefs, no pudo hacer valer su condición de mejor jugador de la NFL para llevar a su equipo a un nuevo Super Bowl.

Foto: Getty Images

El top 100 de los mejores jugadores de la NFL

Puesto Jugador Posición Equipo 100 Kyle Juszczyk Corredor de poder 49ers 99 Kirk Cousins QB Vikings 98 David Montgomery Corredor Bears 97 Leonard Williams Ala defensiva Giants 96 Jimmie Ward Safety 49ers 95 CeeDee Lamb Receptor Cowboys 94 Justin Tucker Pateador Ravens 93 Von Miller Linebacker Bills 92 Tyron Smith Tacle defensivo Cowboys 91 Kyle Pitts Ala cerrada Falcons 90 Odell Beckham Jr. Receptor Agente libre 89 Marshon Lattimore Esquinero Saints 88 Jonathan Allen Tacle defensivo Commanders 87 Denzel Ward Esquinero Browns 86 Squil Barrett Linebacker Buccaneers 85 Mac Jones QB Patriots 84 Roquan Smith Linebacker Bears 83 Wyatt Teller Gar Browns 82 Kenny Moore II Esquinero Colts 81 Justin Simmons Safety Broncos 80 James Conner Corredor Cardinals 79 Rashawn Slater Tacle ofensivo Chargers 78 Trey Hendrickson Ala defensiva Bengals 77 Darius Slay Esquinero Eagles 76 Brian Burns Ala defensiva Panthers 75 Antoinewinflied Safety Buccaneers 74 Demario Davis Liebacker Buccaneers 73 Cordarrelle Patterson Corredor Falcons 72 Quandre Diggs Safety Seahawks 71 Jason Kelce Centro Eagles 70 Tyrann Mathieu Safety Saints 69 Cameron Jordan Ala defensiva Saints 68 Zack Martin Gar Cowboys 67 Budda Baker Safety Cardinals 66 DeForest Buckner Tacle defensivo Colts 65 Derek Carr QB Raiders 64 Devin White Linebacker Buccaneers 63 Jaylen Waddle Receptor Dolphins 62 Chandler Jones Ala defensiva Raiders 61 Russell Wilson QB Broncos 60 Corey Lindsay Centro Chargers 59 Maxx Crosby Ala defensiva Raiders 58 Darren Waller Ala cerrada Raiders 57 Kyler Murray QB Cardinals 56 Xavien Howard Esquinero Dolphins 55 Joel Bitonio Gar Browns 54 Jeffery Simmons Tacle defensivo Titans 53 Mike Evans Receptor Buccaneers 52 Matthew Judon Linebacker Patriots 51 Alvin Kamara Corredor Saints 50 Micah Hyde Safety Bills 49 De’Vondre Campbell Linebacker Packers 48 Robert Quinn Ala defensiva Bears 47 Fred Warner Linebacker 49ers 46 Austin Ekeler Corredor Chargers 45 Jordan Poyer Safety Bills 44 Dak Prescott QB Cowboys 43 Derwin James Safety Chargers 42 Cameron Heyward Ala defensiva Steelers 41 Tristan Wirfs Tacle ofensivo Buccaneers 40 Justin Herbert QB Chargers 39 Chris Jones Ala defensiva Chiefs 38 Joe Mixon Corredor Bengals 37 DeAndre Hopkins Receptor Cardinals 36 Lamar Jackson QB Ravens 35 Keenan Allen Receptor Chargers 34 Kevin Byard Safety Titans 33 Nick Chubb Corredor Browns 32 Mark Andrews Ala cerrada Ravens 31 Dalvin Cook Corredor Vikings 30 Joey Bosa Ala defensiva Chargers 29 Bobby Wagner Linebacker Rams 28 Quenton Nelson Gar Colts 27 Matthew Stafford QB Rams 26 Stefon Diggs Receptor Bills 25 Nick Bosa Ala defensiva 49ers 24 Ja’Marr Chase Receptor Bengals 23 Trevon Diggs Esquinero Cowboys 22 George Kittle Ala cerrada 49ers 21 Joe Burrow QB Bengals 20 J.C. Jackson Esquinero Chargers 19 Deebo Samuel Receptor 49ers 18 Shaquille Leonard Linebacker Colts 17 Justin Jefferson Receptor Vikings 16 Micah Parsons Linebacker Cowboys 15 Tyreek Hill Receptor Dolphins 14 Trent Williams Tacle ofensivo 49ers 13 Josh Allen QB Bills 12 Derrick Henry Corredor Titans 11 Myles Garrett Ala defensiva Browns

10 Travis Kelce, ala cerrada – Chiefs

Posiblemente el jugador más dominante en su posición, obvio tras el retiro de Rob Gronkowski. Lleva varias temporadas siendo el mejor receptor para Patrick Mahomes y sus compañeros lo tienen bien rankeado para esta temporada 2022 de NFL.

Foto: Getty Images

9 Jalen Ramsey, esquinero – Rams

Los campeones tienen varios jugadores en esta lista y es que armaron un equipazo. En defensiva, Jalen Ramsey se convirtió en el líder del perímetro y uno de los mejores de la campaña pasada. Para el 2022, la cosa no cambio.

Foto: Getty Images

8 Patrick Mahomes, QB – Chiefs

Fue el mejor jugador de la NFL del 2021, pero su año no fue el mejor, por lo que bajó en su ranking, pero no ha salido del top 10. Seguramente, no dejará que lo vuelvan a dejar bajar.

Foto: Getty Images

7 Davante Adams, receptor – Raiders

Hizo una pareja indomable -mientras no sea en playoffs- con Aaron Rodgers en los Packers, por eso toma este lugar en el top 10 de mejores jugadores de la NFL, pero ya está con los Raiders y a ver cómo le va en la temporada 2022.

Foto: Especial

6 T.J. Watt, ala defensiva – Steelers

La familia lleva va varios años en este listado y es que, parecen hechos de un linaje diferente. T. J. Watt es un hombre dominante y todos sus rivales lo saben, por algo lo están eligiendo entre los mejores de la NFL.

Foto: Getty Images

5 Jonathan Taylor, corredor – Colts

Fue el mejor corredor del año pasado y los Colts tuvieron la posibilidad de llegar a postemporada, gracias a su magnífico talento en el emparrillado. Después de una temporada gloriosa, este 2022 apunta a estar muy alto en el NFL.

Foto: Getty Images

4 Cooper Kupp, receptor – Rams

Posiblemente, el mejor receptor de la temporada -contando temporada regular y postemporada-. Es completo, rutas cortas y largas, ágil, tiene manos envidiables, y sus compañeros lo tienen entre los mejores jugadores de la NFL.

Foto: Getty Images

3 Aaron Rodgers, QB – Green Bay

Sus actitudes fuera del campo son una cosa, pero dentro del campo, Aaron Rodgers es un jugadorazo y tiene sed de triunfo, así que, sus compañeros y rivales lo colocan muy bien entre el top 3 de mejores jugadores.

Foto: Getty Images

2 Aaron Donald, tacle defensivo – Rams

Si buscamos en el diccionario la frase: Perfecto defensivo, la imagen de Aaron Donald aparecerá. Un terror para corredores y mariscales de campo, tanto le temen como le tienen respeto, así que, lo eligen como el segundo mejor jugador de la NFL.

Foto: Getty Images

1 Tom Brady, QB – Buccaneers, el mejor jugador de la NFL

Es el GOAT, ¿qué más podemos esperar? Se quedó a la puerta de un nuevo Super Bowl y hasta se retiró en la temporada baja, pero volvió y con más fuerza que nunca, ya que los eligen rivales y compañeros lo eligieron como el mejor jugador de la NFL.

Es el cuarto año en el que gana esta distinción. Lo hizo en 2018, 2017 y 2011, así que, podemos agregar un nuevo logro a su ya larga lista de galardones y triunfos en la NFL.