Chale: La razón detrás de los cambios en el jersey del Ajax inspirado en Bob Marley

¿Se acuerdan del jersey en honor a Bob Marley que el Ajax presumió con tanta emoción? Ahora tenemos malas noticias, porque todo indica que además de haber sufrido algunas modificaciones, este uniforme no podría ser utilizado durante la Champions League.

Desde que se filtró e incluso cuando se presentó el jersey del Ajax inspirado en Bob Marley contaba con 3 pájaros en colores rojo, amarillo y verdes. Estos, además de recordar la canción “Three Little Birds”, recuerdan la relación del cantante con el club neerlandés.

Pero resulta y resalta que la UEFA volverá a tomar el papel del villano en la historia. La escuadra del mexicano Edson Álvarez lució esta equipación hace un par de días para enfrentar al Zwolle en la Eredivisie y más de uno se percató de que los pájaros ya no estaban en la parte trasera de la playera.

De acuerdo con diferentes reportes, el Ajax explicó la decisión sobre los cambios en el jersey de Bob Marley en una carta que se envió a algunos aficionados: “La UEFA lo ve como una expresión diferente al logotipo del club, al patrocinador de la ropa del logotipo o al patrocinador de la manga. No se permiten otras expresiones“, explica el sitio Ajax Life.

Por otra parte, se rumora que el club ya recibió una notificación del organismo europeo para pedir que el tercer uniforme no se utilice en los partidos de la Champions League.

Las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar. Hay usuarios que rechazan la postura de la UEFA y recuerdan otras decisiones de sus directivos en cuanto a ideologías y posturas. Durante la Eurocopa, el gobierno alemán quiso iluminar el Allianz Arena con la bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+… la respuesta fue negativa.

Si tú eres de los que se pregunta por qué el uniforme inspirado en Bob Marley es tan importante para el Ajax, te explicamos… En un partido de pretemporada en verano de 2008, la canción “Three Little Birds” sonó en el estadio Ninian Park durante el medio tiempo.

Los seguidores del equipo de Ámsterdam la entonaron como si fuera un himno y tomó esos tintes al repetirse en cada encuentro. El significado tomó tintes todavía más especiales en 2018.

En un duelo vs AEK Athens en la UEFA Champions League, Ky-Mani Marley, hijo de Bob Marley, interpretó la canción en el Johan Cruyff Arena que estaba a reventar. Algo así como el YNWA del Liverpool, todo está en los sentimientos de la afición.

