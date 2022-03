Vahid Halilhodzic, el primer DT que clasifica a 4 selecciones diferentes al Mundial

Así como presumimos a los futbolistas que comandan a sus selecciones para llegar y competir en los Mundiales, los directores técnicos juegan un papel muy importante. El caso de Vahid Halilhodzic es muy especial, ya que se trata del primero que clasifica a cuatro países diferentes a una Copa del Mundo. Ahora llegó el turno de Marruecos.

A pesar de los buenos resultados, el timonel ha sido criticado por no convocar a Hakim Ziyech de cara a Qatar 2022. Halilhodzic y el jugador del Chelsea no tienen buena relación, por lo que incluso declaró que no lo llamaría así se tratara de Lionel Messi porque “puede arruinar el ambiente del grupo“. Pero la realidad es que de una u otra forma, los proyectos del DT a nivel selección suelen tener éxito de por medio.

Terrific scene in Tunis.

Morocco manager Vahid Halilhodzic and his captain, Wolves center back Romain Saiss, had an intimate moment captured on local & global cameras when speaking on the phone to the King Mohammed VI, after the 4-1 World Cup bound win over DR Congo. #CAF #WCQ pic.twitter.com/lxfwbTpDTM

— Andrew Jones (@TWDTV1) March 29, 2022