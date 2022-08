¡La Fórmula 1 está de regreso! Después de un largo mes, el Gran Circo está de regreso y la próxima parada es el Gran Premio de Bélgica, que pondrá inicio a una serie de tres carreras consecutivas en los próximos tres fines de semana y donde se puede decidir gran parte del campeonato y de la temporada de Checo Pérez.

El Gran Premio de Bélgica y su organización tienen una deuda pendiente con la afición, pues en realidad no tenemos carrera desde 2019, tomando en cuenta que en 2020 no hubo competencia por la pandemia y en 2020 apenas vimos a los autos girar un par de vueltas sobre la pista por el papelón con la lluvia.

Getty Images

Para este Gran Premio se han realizado cambios en el circuito, principalmente en las curvas denominadas como Eau Rouge y Rdillon, donde ahora se cuenta con mayor espacio por motivos de seguridad. Cuando los autos sufrían accidentes, era común que rebotaran en el muro de contención y volvieran a la pista, como sucedió con Anthoine Hubert, piloto de Fórmula 2 y quien falleció en 2019.

Esta será la undécima ocasión en la que veremos a Checo correr en Spa en Fórmula 1 y no es precisamente uno de los circuitos en los que mejores resultados haya logrado. En 2021 no sumó puntos después de estrellar el auto de Red Bull durante la vuelta de formación, por lo cual no pudo iniciar la carrera. Su mejor resultado ha sido el quinto lugar de 2015, 2016, 2018. ¿Será la primera vez que lo vemos en el podio de este legendario circuito?

¿Dónde ver a Checo Pérez en el GP de Bélgica?

Con el regreso de la Fórmula 1 también regresa esa bonita tradición de despertar tempranito durante el fin de semana. Los autos comenzarán a rodar el viernes 26 de agosto con la primera práctica libre, pactada para comenzar a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. La segunda práctica libre iniciará a las 10:00 horas y la transmisión corre a cargo de Fox Sports Premium, Fox Sports 3, que también puedes ver desde Amazon Prime Video y en F1TV (va el link).

El sábado tenemos la tercera práctica libre a las 6:00 horas, mientras que la sesión de calificación iniciará a las 9:00 horas y podrás seguir la actividad por las mismas plataformas: Fox Sports Premium, Fox Sports 3, Amazon Prime Video y en F1TV.

El domingo es el día de la carrera, que comenzará a las 8:00 horas y aquí las opciones para seguir la competencia en vivo se reducen a Fox Sports Premium y F1TV.

Getty Images

¿Quiénes son los favoritos?

Si bien los pilotos tuvieron prácticamente un mes de descanso, en las escuderías se trabajó mucho con los ingenieros y mecánicos, de modo que se esperan actualizaciones en todos los equipos, así que podríamos ver a un Mercedes más fuerte.

Sin embargo, el papel de favorito lo tiene Max Verstappen, seguido de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, además de Checo, siempre y cuando haya resuelto los problemas con la configuración de su auto, lo cual le dio tantos problemas en las últimas carreras del mes de julio.

Ojo con Lewis Hamilton y George Russell, quienes ya comenzaron a dar pelea a Checo, de modo que la pelea de dos escuderías (Red Bull y Ferrari) al inicio de la temporada, puede convertirse ahora en una batalla de tres.