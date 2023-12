Lo que necesitas saber: El Aston Villa podría regresar a la Champions, poco más de 40 años después de conseguir la única "Orejona" en su historia

Los Gunners toparon con pared y perdieron el liderato de la Premier League. Y con pared nos referimos a un viejo conocido del Arsenal, de hecho, un exportero y es el Dibu Martínez.

Eso de los viejos conocidos no se le da tan bien al Arsenal, porque no solo fue el tema de la imbatibilidad del portero argentino -y mejor arquero del año-, sino también del DT.

Unai Emery fue en algún momento el gran proyecto Gunner en la dirección técnica, pero no funcionó y se terminó yendo. Ahora volvió, aunque no en forma de fichas como Alf, porque regresó para ganarles.

Unai Emery, el responsable del buen momento del Aston Villa – Foto: Getty Images

Las atajadas del Dibu Martínez ante el Arsenal

El Aston Villa de Unai Emery juega por nota, aunque eso no significa que lo haga de manera espectacular. La realidad es que el conjunto de Emery sabe sacar los resultados a como de lugar.

Con decirles que el Arsenal terminó con mayor posesión de balón y casi el doble de tiros a puerta. Pero, entre que no salieron con puntería fina y que el Dibu Martínez le hizo honor a su galardón de The Best portero.

Se aventó un par de atajadas dignas de Premio Puskas, pero de salvadas, porque son prácticamente un gol a favor para su equipo. A Martin Odegaard le tapó un balón casi desde el punto penal.

El paradón del Dibu Martinez a Odegaard ???pic.twitter.com/8ALgwqRoBV — MALTO (@MALTOfutbol) December 9, 2023

¿Cómo explicamos que esto no fue gol? – Foto: Captura de pantalla

El increíble momento del Aston Villa y su cercana llegada a Champions League

No es casualidad que el Aston Villa del Dibu Martínez sea tercero de la Premier League, porque como ya mencionamos, tal vez no juegue tan bien, pero es sumamente efectivo.

Le saca cinco puntos de diferencia al City (con un partido más), eso significa que si mantiene el ritmo y nivel, lo podríamos ver en la siguiente edición de la Champions League.

Solo ha perdido tres partidos de Premier League en la actual campaña y ya está por cumplir un mes invicto. Su último descalabro fue el 5 de noviembre ante el Nottingham Forest.

Pero, la clave del Aston Villa y el Dibu Martínez, es la eficacia contra equipos del Big Six (Chelsea, Arsenal, ManCity, ManUtd, Liverpool y Tottenham). Ya enfrentó a cinco de estos rivales.

Y les ganó a cuatro de ellos, solo perdió contra el Liverpool y tiene pendiente el encuentro contra el Manchester United, que en este momento, los villanos son favoritos y por mucho.

Los Villanos tienen en el Dibu Martínez al mejor portero del año – Foto: Getty Images

