La escudería Williams modificó la presentación de su auto porque los hackearon

Williams se convirtió en la pena última escudería que presentó el nuevo auto para encarar la temporada 2021 de la Fórmula 1, a pesar de todos los pesares, pues el equipo fue víctima de hackers, de modo que no pudo usar la plataforma digital en la que realizaría el anuncio.

A través de un comunicado, el equipo más golpeado por la pandemia (tuvo que buscar nuevos duelos) explicó que los planes originales de la presentación se vinieron abajo, ya que su plataforma fue hackeada.

“Planeábamos revelar el FW43B a través de una aplicación de realidad aumentada más tarde este día. Sin embargo, tristemente debido a que la aplicación fue hackeada antes del lanzamiento, esto no será posible.

“Esperamos con ansias compartir esta experiencia con nuestros aficionados y solo podemos disculparnos que esto no haya sido posible”, explicó la escudería.

We planned to reveal the FW43B, via an augmented reality app later today. However, sadly, because the app was hacked prior to launch, this won’t be possible.

We were looking forward to sharing this experience with our fans & can only apologise that this hasn’t been possible.

— Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021