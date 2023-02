La Federación Mexicana de Futbol tendrá más cambios de los que ya vimos en ls supuesta reestructura, y es que Yon de Luisa dejará la presidencia de la federación, luego de renunciar a su reelección, por lo cual la Femexfut tendrá un nuevo jerarca para el ciclo del Mundial del 2026.

De Luisa, quien había presidido a la Femexfut desde 2018, tenía todo en orden para mantenerse en el cargo, pues no se presentaron otras candidaturas para este 2023, por lo cual la reelección estaba asegurada.

Agencia Mexsport

De acuerdo con ESPN Yon de Luisa anunció su renuncia de manera irrevocable tras sentirse relegado de decisiones dentro de la Federación Mexicana de Futbol, como por ejemplo la designación de Rodrigo Ares de Parga como director general de Selecciones Nacionales.

Cabe recordar que De Luisa no estuvo presente en la presentación de Ares de Parga, quien fue el encargado de presentar a Diego Cocca como nuevo técnico de la Selección Mexicana.

¿Cuándo se va Yon de Luisa?

Yon de Luisa dejará el cargo como presidente de la Federación Mexicana de Futbol en el mes de mayo, durante la asamblea de dueños, en la cual se tendrían que presentar las candidaturas para relevar al dirctivo.

¿Qué pasará con Yon de Luisa?

De Luisa no se aleja para nada del futbol, pues se mantendrá como presidente del Comité Organizador el Mundial del 2026, y con este cargo seguirá ligado tanto a la Federación Mexicana de Futbol como a la FIFA.

Yon de Luisa fue señalado durante los fracasos de la Selección Mexicana en diferentes categorías, como la eliminación de la Selección Femenil en el Premundial celebrado en Monterrey, y por el cual el Tri no estará ni en el Mundial ni en Juegos Olímpicos.

También fracasó la Sub 20 varonil en su respectivo premundial, por lo cual tampoco habrá Juegos Olímpicos para el equipo varonil y no se diga de la eliminación de la Selección Mayor en el Mundial de Qatar, en el cual no se avanzó de la fase de grupos.

Por aquí recordamos cuando a él y a Mikel Arriola los pusieron como chanclas tras el anuncio de la reestructura del futbol mexicano.