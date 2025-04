Lo que necesitas saber: Alba Larsen forma parte de la academia de desarrollo de Ferrari

La temporada 2025 de F1 Academy ya dejó ver una de las promesas más importantes del automovilismo femenil, se trata de la danesa Alba Hurup Larsen, quien pedía a gritos su debut en esta categoría desde hace tiempo, pero tuvo que esperar hasta diciembre de 2024 para que su incursión se hiciera realidad, una vez que cumplió los 16 años de edad.

En su debut superó las expectativas al sumar en las dos carreras disputadas durante el programa del Gran Premio de China. En la primera carrera finalizó en el séptimo lugar y en la segunda se quedó a un par de vueltas de subir al podio, pero finalizó en el cuarto lugar tras una batalla rueda a rueda con Chloe Chambers.

Su sueño es claro: “Mi máxima ambición es hacer historia como la primera mujer en competir y ganar en la Fórmula 1”, y para ello, Alba cuenta con Kevin Magnussen como principal aliado.

Alba Larsen, piloto de F1 Academy / Getty

¿Quién es Alba Larsen, la piloto apoyada por Kevin Magnussen?

Alba Hurup Larsen nació el 12 de diciembre de 2012, en Dinamarca, y aunque actualmente es una de as figuras a seguir en el automovilismo, se inició tarde en ello. Muchos pilotos comienzan su camino entre los cinco y seis años dentro de los karts, pero Alba comenzó a competir entre los 11 y 12 años, durante el confinamiento por COVID.

Sin embargo, destacó muy pronto en diversas categorías nacionales e internacionales y en 2023 debutó con autos tipo fórmula en el programa Girls On Track Rising Stars de la FIA, en el cual se coronó. Y además llamó la atención de visores de Ferrari, así que desde entonces Alba forma parte de la academia de desarrollo de la Scudería.

“En Ferrari me han ofrecido pruebas, entrenamiento y preparación, y sin ellos no estaría aquí, así que estoy muy agradecida”. En ese mismo año incursionó en la Fórmula 4 de la India, en la cual fue reconocida como la novata del año.

Alba Larsen en la academia de Ferrari / IG

El apoyo de Kevin Magnussen

Alba encontró tiene un gran aliado, se trata de Kevin Magnussen, quien hasta 2024 compitió en Fórmula 1 para Haas. Jan Larsen, papá de Alba, es amigo de Kevin desde hace varios años, así que ha sido testigo de la evolución de la joven piloto.

Desde 2023, Kevin Magnussen se ha convertido en su mentor, pues identificó en ella potencial para trascender, principalmente por la forma en la que recopila e interpreta información del auto, su profundo nivel de concentración y su actitud.

“Es divertido formar parte de esto e intentar ayudar en algo en lo que siento que puedo contribuir… es emocionante y divertido ayudar a una joven que lucha por su sueño”, manifestó Magnussen en 2023.

Kevin Magnussen y Alba Larsen / IG

“Mi amigo y ahora también oficialmente mi mentor. Estoy tan feliz y orgullosa que Kevin me ayudará en mi aventura de carreras. Una experiencia a la vez y mucha diversión en las pistas”, festejó ella en sus redes sociales.

La aventura en F1 Academy

Una vez que cumplió los 16 años, Alba Larsen fue reclutada como una de las caras nuevas de la F1 Academy 2025 en la escudería MP Motorport, con el apoyo de Tommy Hilfiger, uno de los patrocinadores de la Fórmula 1.

En su debut en China mostró un estilo agresivo (no como el de Kevin Magnussen), tanto para atacar como defender. No la piensa dos veces al momento de poner su auto rueda a rueda con el de su rival, y a pesar de ello, no sufrió ningún contacto, esto habla bien de un estilo fuerte, pero a la vez técnico y quirúrgico, aunque ella es consciente que en algún punto las cosas no saldrán bien.

“Creo que mi técnica y mi defensa deben ser aún mejores. Necesito mejorar para ser más consistente en carrera. Es muy gratificante sumar puntos para la clasificación. Además, siempre puede haber mala suerte más adelante en la temporada, así que creo que es importante sumar puntos ahora”.

Alba Larsen F1 Academy / Getty