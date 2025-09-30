Lo que necesitas saber: Alex Palou fue piloto reserva de McLaren en 2022 y 2023

Alex Palou y McLaren han iniciado un juicio civil en Londres por el incumplimiento de un contrato que unía al piloto español con la escudería británica desde el año 2022 y en el cual están en disputa cerca de 20 millones de dólares. Tanto el director del equipo, Zak Brown, como el piloto español, se dieron cita en los tribunales y se espera que el caso termine antes de finaliza el 2025.

“Me alegra que esta será la primera Navidad en mucho tiempo sin este drama”, manifestó Alex Palou, quien ha ganado cuatro veces el campeonato de la IndyCar con la escudería Chip Ganassi.

McLaren demandó a Alex Palou por poco menos de 20 millones de dólares y lo que se definirá en las siguientes semanas en el monto de dinero que finalmente tendrá que pagar el piloto a la escudería.

Alex Palou, piloto de Chip Ganassi / Getty

Contexto del caso Alex Palou y McLaren

Alex Palou llegó a la IndyCar en el año 2020 con el equipo Dale Coyne Racing y en 2021 fue reclutado por Chip Ganassi y en ese año ganó su primer campeonato.

El 13 de julio de 2022, cuando la temporada de ese año estaba por finalizar, se anunció que Alex Palou había alcanzado un acuerdo con el equipo Arrow McLaren, el equipo de McLaren en IndyCar, para competir en este equipo en la temporada 2023, o sea que iba a ser compañero del mexicano Pato O’Ward.

El acuerdo permitía a Palou proyección en el equipo de Fórmula 1 como piloto reserva y piloto de pruebas y la daba ciertas esperanzas de convertirse en piloto titular.

Ese mismo día, Chip Ganassi respondió con una publicación en la que decía que había hecho efectiva una opción para conservar a Palou para la temporada 2023. Palou respondió diciendo que aquel anuncio se había publicado sin su consentimiento.

Alex Palou se unió al equipo de McLaren de Fórmula 1 en 2022 y rodó en la primera práctica libre del Gran Premio de Estados Unidos. Para 2023 se llegó a un acuerdo para que Alex pudiera competir en IndyCar con Chip Ganassi, pero también cumplir con sus tareas como piloto reserva de McLaren en Fórmula 1, pero en ese mismo año el ibérico rompió con McLaren.

Alex Palou en la primera práctica libre del GP de Estados Unidos 2022 con McLaren / Getty

Desde entonces, McLaren llevó el caso a los tribunales para demandar por daños y prejuicios, los cuales estima en 19.7 millones de dólares para cubrir el dinero que perdió por “el éxito en la pista que habría logrado” en IndyCar como piloto de Arrow McLaren.

El juicio determinará cuánta lana debe soltarle Alex Palou a McLaren

Alex Palou rompió el acuerdo con McLaren al considerar que el equipo no se tomaba en serio su impulso a Fórmula 1. Para ese entonces, el equipo de Woking ya había contratado a Oscar Piastri en lugar de Daniel Ricciardo.

“En un momento perdió la confianza en que [McLaren] realmente tenía la intención de apoyar su ambición de llegar a la Fórmula 1 y decidió continuar compitiendo con CGR (Chip Ganassi Racing) en la IndyCar”, indicaron los abogados de Alex Palou.

O sea que Palou acepta que incumplió su contrato y que debe soltar billete. Sin embargo lo que está peleando es el hecho de que considera que los 19.7 millones de dólares que pide McLaren es una cantidad excesiva.

Su defensa argumenta que McLaren ha mitigado las supuestas pérdidas y que en realidad Palou no le debe nada al equipo británico, que a su vez argumenta que debió invertir en nuevos contratos con pilotos reserva (entre ellos Pato O’Ward) y que gastó una lana en las pruebas de Alex Palou en el simulador y así como las que hizo en el auto de Fórmula 1.

Pato O’Ward con Zak Brown / Getty

Tanto Palou como Zak Brown deben declarar y el pronóstico es que este caso se cierre en el mes de noviembre del 2025 con una cifra menor a la que pide McLaren. Esta historia continuará.