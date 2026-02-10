Lo que necesitas saber: Checo Pérez compartirá los turnos en cada día con Valtteri Bottas

Checo Pérez ya tiene definidos los horarios en los cuales saldrá a pista durante los test de Bahréin con el nuevo auto de Cadillac, que esta vez enfocará sus esfuerzos para extraer rendimiento, o sea que ahora si le pisarán a fondo, y por lo tanto tendremos una pista sobre lo que podremos esperar realmente de este equipo y de Checo.

De esto se tratan las pruebas de pretemporada en Bahréin, que se realizan del miércoles 11 al viernes 13 de febrero, y acá te contamos todo lo que necesitas saber.

Checo Pérez y Valtteri Bottas / F1 Cadillac

Horarios de los test de Bahréin

Los test de Bahréin consistirán en dos sesiones diarias. La primera es de 1:00 a 5:00 de la mañana y la segunda de 6:00 a 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

Transmisión de los test de Bahréin

A diferencia de los test de Barcelona, en Bahréin sí tendremos transmisión en vivo. Lo malo es que sólo podremos ver la última hora, de 9:00 a 10:00 de la mañana, tiempo del centro de México, el miércoles 11, el jueves 12 y viernes 13.

La transmisión en vivo para México será por F1TV, y será narrada y explicada por el equipo británico de Sky Sports.

Además, la página de la Formula 1 contará con un cronometraje en vivo de todas las sesiones.

¿Cuándo será turno de Checo con Cadillac?

Cada equipo tendrá dos turnos en cada día y son libres de rolar a sus dos pilotos o dejar a uno solo durante un día completo. En el caso de Cadillac ya está confirmado que Checo Pérez rodará este miércoles por la tarde (horario de Bahréin). El jueves lo hará por la mañana y cerrará su agenda con el turno de la tarde, el viernes.

O sea que podremos ver a Checo en vivo tanto el miércoles como el viernes, de 9:00 a 10:00 de la mañana.