Lo que necesitas saber: Checo Pérez trabajó las dos sesiones con el Cadillac e impuso los mejores tiempos de la escudería

Checo Pérez volvió a la pista con Cadillac después de dos días de ausencia en los test de Barcelona e impuso los mejores registros para la nueva escudería de Fórmula 1, con tiempos de 1:21 minutos, que aunque siguen estando lejos de los mejores registros, es un avance significativo para el equipo estadounidense.

Mercedes vuelve a sembrar miedo en los test de Barcelona

En tanto, Mercedes volvió sembrar miedo con tiempos de 1:16.445 en manos de George Russell, seguido por Kimi Antonelli, quien estuvo medio segundo atrás del británico.

En el cuarto día de test en Barcelona rodaron los autos de Mercedes, Racing Bulls, Cadillac, Ferrari, McLaren y Aston Martin.

Pos. Piloto Escudería Tiempo 1 George Russell Mercedes 1:16.445 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:17.081 3 Charles Leclerc Ferrari 1:18.223 4 Oscar Piastri McLaren 1:18.419 5 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:18.451 6 Lewis Hamilton Ferrari 1:18.654 7 Liam Lawson Racing Bulls 1:18.840 8 Checo Pérez Cadillac 1:21.024 9 Lance Stroll Aston Martin 1:46.404

Checo Pérez dio 66 vueltas con Cadillac

Checo Pérez fue el encargado de rodar con el Cadillac todo el día, de modo que el mexicano tuvo un día bastante ocupado en el circuito, en el cual de heco fue el primero en salir. El mexicano hizo un total de 66 vueltas, de las cuales 38 fueron en el turno matutino, donde su mejor tiempo fue de 1:21.349.

Por la tarde dio 28 giros, en los cuales mejoró ligeramente su mejor registro con 1:21.024.

Aún está muy lejos de lo que registraron los otros equipos que salieron a la pista, sin embargo para Cadillac lo que pasó en el cuarto día en Barcelona es una avance significativo tomando en cuenta que en el primer día hicieron menos vueltas por diversos problemas, con tiempos por arriba del 1.24 minutos.

Checo Pérez dio 66 vueltas con el Cadillac F1

El mayor triunfo para Cadillac con Checo en estos test de Barcelona es el hecho de que pudieron dar más de 60 vueltas, sin sobresaltos. En pocas palabras, Cadillac va lento, pero con paso seguro.

Aston Martin debuta con el primer auto hecho por Adrian Newey

Aston Martin se convirtió en el último equipo que pone su auto en pista en Barcelona. El equipo británico se perdió el turno matutino, pero salió a la pista por la tarde, a una hora de terminarse la sesión, con el primer auto diseñado por Adrian Newey, del cual hay muchas cosas que destacar.

El primer auto de Adrian Newey en Aston Martin tiene pontones rebajados, una cubierta de motos diferente al resto de los equipos y un huevo debajo de la caja de aire. Se sabe que los mecánicos del equipo estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche y parte de la mañana del jueves para sacar el monoplaza a pista.

Aston Martin salió a la pista con Lance Stroll / FB Aston Martin

Stroll marcó el tiempo más lento del día con una vuelta de 1:46.404. En total dio cinco vueltas y el auto se quedó parado justo antes de la entrada a pits. Este monoplaza aún no está compitiendo, simplemente este día vio al luz por primera vez.

El Aston Martin se detuvo en la entrada a pits / @FormulaDirecta

Mercedes y Racing Bulls ya se van de Barcelona

Tanto Mercedes como Racing Bulls cumplieron con sus tres días reglamentarios en pista, por lo cual no rodarán este viernes. Este jueves no rodaron Red Bull, Alpine, Audi y Haas, así que se esperan ocho equipos para el último día de test en Barcelona.

En el caso de Cadillac, el programa de pruebas será cerrado con Valtteri Bottas, mientras que Checo se quedará en el garaje.