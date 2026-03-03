Lo que necesitas saber: El único podio de Checo Pérez en Australia lo consiguió en el 2022 con Red Bull.

Checo Pérez regresa con Cadillac a la Fórmula 1 después de tomarse (a fuerza), un año sabático. Su primera carrera después de la pausa, será en el Circuito de Albert Park en Australia, donde hizo su debut en la Fórmula 1 aquel 27 de marzo del 2011.

Aquella vez terminó en séptimo lugar, aunque después la FIA lo descalificó junto con su compañero Kamui Kobayashi por un problema en el alerón ¿Se acuerdan?

En las doce participaciones que acumula el mexicano, su mejor resultado fue un segundo lugar en el 2022 con Red Bull ¿Cómo le irá en su debut oficial con Cadillac?

Fotografía @SChecoPerez vía X

El único podio de Checo en Gran Premio de Australia

En el 2022, Max Verstappen no pudo terminar la carrera y Chequito se convirtió en el héroe de Red Bull tras finalizar en el segundo lugar, únicamente detrás de Charles Leclerc, así que pudo rescatar puntos valiosos para el equipo.

El tapatío largó desde el tercer lugar, pero después del abandono de Verstappen subió al segundo puesto, del que nunca bajó, y sumó su primer podio en Albert Park.

Uno de los mejores momentos de Checo aquella ocasión fue su rebase contra Lewis Hamilton, que lo hizo ganarse la ovación de todos los aficionados en el circuito.

El mexicano compartió el podio con Leclerc y George Russell de Mercedes, que logró quedar entre los tres primeros de la carrera tras la salida de Max.

El debut de Checo en la Fórmula 1

En el Gran Premio de Australia del 2011, Checo Pérez hizo su debut oficial en la Fórmula 1 con 21 añitos, era un jovenzuelo. Con todo y su inexperiencia se lució con un carreron que lo llevó hasta el séptimo lugar, sí, el ‘novato’ de aquella temporada dio la sorpresa.

Aunque se fue con un sabor amargo, porque instantes después de la carrera la FIA determinó que el alerón trasero de ambos Sauber estaba 3 milímetros más curveado que el resto de los equipos, por lo que descalificó a Pérez y Kobayashi.

Podríamos decir que ese ha sido su peor resultado, pues se le fue de las manos aquel debut de ensueño por la sanción de la FIA.

Checo Pérez debut en Fórmula 1 / Fotografía Red Bull

Los números de Checo en Australia

La primera participación de Checo Pérez fue en el 2011. Desde entonces ha terminado en siete ocasiones dentro de zona de puntos, sus mejores resultados los ha conseguido con Red Bull en el 2022, 2023 y 2024 con un segundo lugar y dos quintos puestos, respectivamente.

Durante sus años con Force India terminó dos años consecutivos en décimo lugar.

N° Temporada Escudería Resultado 1 2011 Sauber Descalificado 2 2012 Sauber 8° lugar 3 2013 McLaren 11° lugar 4 2014 Force India 10° lugar 5 2015 Force India 10° lugar 6 2016 Force India 13° lugar 7 2017 Force India 7° lugar 8 2018 Force India 11° lugar 9 2019 Racing Point 13° lugar – 2020 – – – 2021 – – 10 2022 Red Bull 2° lugar 11 2023 Red Bull 5° lugar 12 2024 Red Bull 5° lugar En el 2020 y 2021 no se corrió el GP de Australia por el Covid 19*

Fotografía @SChecoPerez vía X

Ahora sí, no solo regresa la Fórmula 1, también tendremos nueva normativa y el soñado regreso de nuestro querido Checo Pérez. En un momento distinto en su carrera; no tiene nada que perder y mucho, muchísimo que ganar junto a Cadillac y Valtteri Bottas, ya no tendrá que preocuparse por ser compañero de Max Verstappen, simplemente será su rival.

Sabías qué… Ningún piloto australiano ha logrado ganar en el Gran Premio de Australia. Este 2025 será la oportunidad para que Oscar Piastri se convierta en el primero.