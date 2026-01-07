Lo que necesitas saber: El E-Prix de la Ciudad de México se corre el sábado 10 de enero del 2026 a las 14:00 hrs.

La Fórmula E llega a México, no solo para correr la segunda carrera de la temporada 2026, también para celebrar sus 150 carreras. Así que, habrá fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No nos podemos olvidar que desde el 2023, el piloto que gana en México se corona campeón de la categoría eléctrica al final de la temporada, por lo que más uno hará lo posible para quedarse con esa victoria.

Y para aquellos que no tuvieron chance de ir al autódromo no se preocupen, acá les dejamos los horarios de todo el fin de semana, además de la transmisión de las prácticas, qualy y carrera.

Fotografía @FIAFormulaE

¿Dónde ver la carrera de la Fórmula E en México 2026?

Pongan mucha atención, queridos aficionados del automovilismo. La actividad del E-Prix de la Ciudad de México, arranca el 9 de enero del 2026 con la primera práctica libre a las 16:00 hrs.

Aunque el día más fuerte será el sábado 10. Primero tendremos las segundas prácticas libres a las 7:30 hrs, justo para empezar el día. Ambas prácticas podrán seguirlas por el Formula E Race Center.

Unas horas después, a las 9:40 hrs será turno de la qualy, mientras que, la carrera iniciará a las 14:00 hrs.

Anoten bien, la transmisión de la qualy y la carrera va por el canal de YouTube de Claro Sports. Por acá van los horarios junto a los link de las transmisiones, incluida la de TV Azteca.

Evento Fecha Horario Transmisión Práctica Libre 1 Viernes 9 de enero 2026 16:00 hrs – 16:055 hrs Formula E Race Centre Práctica Libre 2 Sábado 10 de enero 2026 7:30 hrs – 8:25 hrs Formula E Race Centre Qualy Sábado 10 de enero 2026 9:40 hrs – 10:48 hrs Claro Sports Carrera Sábado 10 de enero 2026 14:05 hrs – 15:00 hrs Claro Sports

aztecadeportes.com

FB,TikTok,YT AztecaDeportes

Fotografía @FIAFormulaE

Últimos ganadores del E-Prix de la Ciudad de México

En el 2023 nació una extraña casualidad entre el ganador del E-Prix de la Ciudad de México y el campeón de la Fórmula E; aquel piloto que ganaba en México se quedaba con el titulo al final de la temporada.

Primero fue Jake Dennis, quien tras ganar en el Hermanos Rodríguez se llevó el campeonato. Un año después, en el 2024, fue el turno de Pascal Wehrlein que también se quedó con la victoria en México y el título de la Fórmula E.

La tendencia siguió en el 2025 con Oliver Rowland, quien también ganó la carrera en la CDMX y se proclamó campeón. Llevamos tres años y tres campeones, veremos que si en el 2026 sigue esa ‘casualidad’ o se rompe.