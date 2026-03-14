Lo que necesitas saber:

Hubo tres abandonos en la sprint de China.

George Russell logró ser más rápido que los Ferrari y se llevó la victoria de la Sprint de China. Charles Leclerc se tuvo que conformar con el segundo lugar y Lewis Hamilton con el tercero.

La buena noticia para Cadillac es que lograron terminar la sprint con el auto número 11, sí, el de Checo Pérez. La mala es que le dieron una penalización de 5 segundos por una infracción durante el Safety Car.

Una vez más, Valtteri Bottas tuvo que abandonar la carrera por fallas en el auto. Y aunque no lo crean, Max Verstappen se quedó fuera de los puntos.

George Russell gana la Sprint de China
Imagen @F1 vía X

Resultados de la Sprint de China

Recordemos que solo los ocho primeros en terminar la sprint suman carreras. Es decir, el primer lugar se lleva 8 puntos, el segundo 7 y así, sucesivamente hasta el octavo puesto con un punto.

  1. George Russell 8 pts
  2. Charles Leclerc 7 pts
  3. Lewis Hamilton 6 pts
  4. Lando Norris 5 pts
  5. Kimi Antonelli 4 pts
  6. Oscar Piastri 3 pts
  7. Liam Lawson 2 pts
  8. Ollie Bearman 1 pts

Los Ferrari perdieron la oportunidad de atacar a George Russell por el primer lugar. En lugar de eso, decidieron pelear entre sí por el segundo lugar, mientras Kimi Antonelli se acercaba a los puestos por el podio.

¿Qué pasó con Max Verstappen? El cuatro veces campeón de la F1, no tuvo una buena largada, perdió varios lugares y peor aún, le costó muchísimo remontar y lo mejor que consiguió fue el noveno lugar, dentro del top ten, pero fuera de zona de puntos.

En Red Bull necesitan encontrar el ritmo o la pieza que les hace falta para tener un auto competitivo que le de a Verstappen la oportunidad de pelear.

Abandonos en la Sprint de China

En la Sprint de China vimos tres abandonos, todos por fallas en el auto. Arvid Lindblad de Racing Bulls y Valtteri Bottas de Cadillac llegaron a sus propios garajes para retirar sus autos.

A diferencia de Nico Hulkenberg, quien se quedó en la pista con su Audi, por lo que fue necesario el ingresó del Safety Car.

Apenas llevamos una carrera + una sprint, pero Mercedes ya se puso en el primer lugar de ambos campeonatos.

Clasificación de pilotos 2026

Posición Piloto Escudería Puntos
1 G. Russell Mercedes 33
2 C. Leclerc Ferrari 22
3 K. Antonelli Mercedes 22
4 L. Hamilton Ferrari 18
5 L. Norris McLaren 15

Clasificación de Constructores 2026

Posición Escudería Puntos
1 Mercedes 55
2 Ferrari 40
3 McLaren 18
4 Red Bull 8
5 Haas 7

Cadillac sigue sufriendo con su auto

Aunque Checo Pérez terminó la sprint de China y sus espejos se mantuvieron en su lugar, gran parte de su auto se desprendió durante la última parte de la carrera.

Los mecánicos e ingenieros de Cadillac necesitan trabajar muchísimo en ambos autos, pues Valtteri no ha conseguido terminar una carrera completa en lo que vamos de la temporada.

Gorge Russell se llevó la Pole position

George Russell arrancó la sprint de China desde pole position. Mercedes volvió a dominar y puso a su otro piloto, Kimi Antonelli, en el segundo cajón.

George Russell ganó la pole position para la sprint
George Russell ganó la pole position para la sprint / F1

Parrilla de salida para la sprint del GP de China

PilotoEscudería
1George RussellMercedes
2Kimi AntonelliMercedes
3Lando NorrisMcLaren
4Lewis HamiltonFerrari
5Oscar PiastriMcLaren
6Charles LeclercFerrari
7Pierre GaslyAlpine
8Max VerstappenRed Bull
9Ollie BearmanHaas
10Isack HadjarRed Bull
11Nico HulkenbergAudi
12Esteban OconHaas
13Liam LawsonRacing Bulls
14Gabriel BortoletoAudi
15Arvid LindbladRacing Bulls
16Franco ColapintoAlpine
17Carlos SainzWilliams
18Alex AlbonWilliams
19Fernando AlonsoAston Martin
20Lance StrollAston Martin
21Valtteri BottasCadillac
22Checo PérezCadillac

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Sergio Ramírez es periodista egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación. Ha trabajado en Diario Estadio, La Razón de...

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