Lo que necesitas saber:
Hubo tres abandonos en la sprint de China.
George Russell logró ser más rápido que los Ferrari y se llevó la victoria de la Sprint de China. Charles Leclerc se tuvo que conformar con el segundo lugar y Lewis Hamilton con el tercero.
La buena noticia para Cadillac es que lograron terminar la sprint con el auto número 11, sí, el de Checo Pérez. La mala es que le dieron una penalización de 5 segundos por una infracción durante el Safety Car.
Una vez más, Valtteri Bottas tuvo que abandonar la carrera por fallas en el auto. Y aunque no lo crean, Max Verstappen se quedó fuera de los puntos.
Resultados de la Sprint de China
Recordemos que solo los ocho primeros en terminar la sprint suman carreras. Es decir, el primer lugar se lleva 8 puntos, el segundo 7 y así, sucesivamente hasta el octavo puesto con un punto.
- George Russell 8 pts
- Charles Leclerc 7 pts
- Lewis Hamilton 6 pts
- Lando Norris 5 pts
- Kimi Antonelli 4 pts
- Oscar Piastri 3 pts
- Liam Lawson 2 pts
- Ollie Bearman 1 pts
Los Ferrari perdieron la oportunidad de atacar a George Russell por el primer lugar. En lugar de eso, decidieron pelear entre sí por el segundo lugar, mientras Kimi Antonelli se acercaba a los puestos por el podio.
¿Qué pasó con Max Verstappen? El cuatro veces campeón de la F1, no tuvo una buena largada, perdió varios lugares y peor aún, le costó muchísimo remontar y lo mejor que consiguió fue el noveno lugar, dentro del top ten, pero fuera de zona de puntos.
En Red Bull necesitan encontrar el ritmo o la pieza que les hace falta para tener un auto competitivo que le de a Verstappen la oportunidad de pelear.
Abandonos en la Sprint de China
En la Sprint de China vimos tres abandonos, todos por fallas en el auto. Arvid Lindblad de Racing Bulls y Valtteri Bottas de Cadillac llegaron a sus propios garajes para retirar sus autos.
A diferencia de Nico Hulkenberg, quien se quedó en la pista con su Audi, por lo que fue necesario el ingresó del Safety Car.
Apenas llevamos una carrera + una sprint, pero Mercedes ya se puso en el primer lugar de ambos campeonatos.
Clasificación de pilotos 2026
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|G. Russell
|Mercedes
|33
|2
|C. Leclerc
|Ferrari
|22
|3
|K. Antonelli
|Mercedes
|22
|4
|L. Hamilton
|Ferrari
|18
|5
|L. Norris
|McLaren
|15
|6
|M. Verstappen
|Red Bull
|8
|7
|O. Bearman
|Haas
|7
|8
|A. Lindblad
|Racing Bulls
|4
|9
|O. Piastri
|McLaren
|3
|10
|L. Lawson
|Racing Bulls
|2
|11
|P. Gasly
|Alpine
|2
|12
|G. Bortoleto
|Sauber
|1
|13
|E. Ocon
|Haas
|0
|14
|A. Albon
|Williams
|0
|15
|F. Colapinto
|Alpine
|0
|16
|C. Sainz
|Williams
|0
|17
|S. Pérez
|Cadillac
|0
|18
|L. Stroll
|Aston Martin
|0
|19
|F. Alonso
|Aston Martin
|0
|20
|I. Hadjar
|Red Bull
|0
|21
|N. Hulkenberg
|Sauber
|0
|22
|V. Bottas
|Cadillac
|0
Clasificación de Constructores 2026
|Posición
|Escudería
|Puntos
|1
|Mercedes
|55
|2
|Ferrari
|40
|3
|McLaren
|18
|4
|Red Bull
|8
|5
|Haas
|7
|6
|Racing Bulls
|6
|7
|Audi
|2
|8
|Alpine
|1
|9
|Williams
|0
|10
|Cadillac
|0
|11
|Aston Martin
|0
Cadillac sigue sufriendo con su auto
Aunque Checo Pérez terminó la sprint de China y sus espejos se mantuvieron en su lugar, gran parte de su auto se desprendió durante la última parte de la carrera.
Los mecánicos e ingenieros de Cadillac necesitan trabajar muchísimo en ambos autos, pues Valtteri no ha conseguido terminar una carrera completa en lo que vamos de la temporada.
Gorge Russell se llevó la Pole position
George Russell arrancó la sprint de China desde pole position. Mercedes volvió a dominar y puso a su otro piloto, Kimi Antonelli, en el segundo cajón.
Parrilla de salida para la sprint del GP de China
|N°
|Piloto
|Escudería
|1
|George Russell
|Mercedes
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|3
|Lando Norris
|McLaren
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|7
|Pierre Gasly
|Alpine
|8
|Max Verstappen
|Red Bull
|9
|Ollie Bearman
|Haas
|10
|Isack Hadjar
|Red Bull
|11
|Nico Hulkenberg
|Audi
|12
|Esteban Ocon
|Haas
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|15
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|16
|Franco Colapinto
|Alpine
|17
|Carlos Sainz
|Williams
|18
|Alex Albon
|Williams
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|20
|Lance Stroll
|Aston Martin
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|22
|Checo Pérez
|Cadillac