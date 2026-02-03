Lo que necesitas saber: Jack Doohan fue el primer piloto de la academia Alpine en llegar a Fórmula 1

Jack Doohan puso final a su atropellada relación con la escudería Alpine, ocho meses después de haber perdido su lugar como piloto titular del equipo francés. El piloto australiano disputó su último Gran Premio en Miami antes de ser sustituido por el argentino Franco Colapinto y en 2026 será piloto reserva de la escudería Haas.

“Personalmente, estoy muy emocionado de que Jack se una a nosotros en el equipo dada la solidez de su currículum en carreras y, por supuesto, su experiencia como piloto de reserva en Fórmula 1″, indicó Ayao Komatsu, director de la escudería Haas.

Jack Doohan, piloto reserva de Haas

Doohan no entraba en los planes de Alpine de cara al futuro, pues tras ser relevado por Colapinto, sus funciones en el simulador eran limitadas y no tuvo pruebas en pista con autos de temporadas pasadas. Las apuestas de desarrollo del equipo francés se centraron en el estonio Paul Aron, quien rodó en prácticas libres, por lo cual la salida de Jack solo era cuestión de tiempo para hacerse oficial.

“El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”, publicó Alpine en un comunicado el 13 de enero. Doohan fue el primer piloto de la academia de Alpine en llegar a Fórmula 1.

Jack Doohan en Alpine

Jack Doohan competirá en Super Fórmula Japonesa

Los 11 equipos de la Fórmula 1 ya tienen confirmadas sus alineaciones de pilotos para la temporada 2026, por lo cual Jack Doohan no tendrá un lugar en la temporada que está por comenzar, por lo cual los objetivos del volante australiano están en enfocados en la temporada 2027.

Alpine indicó en su comunicado que la separación de mutuo acuerdo con Jack Doohan le permitirá “buscar otras oportunidades profesionales” y en el cierre del 2025 hizo pruebas con el equipo Kondo, en el circuito de Suzuka, para competir en 2026 en la Super Fórmula Japonesa.

Aunque tuvo varios accidentes en las pruebas, el equipo respaldó a Doohan y se concretó un contrato pronto para competir en esta categoría y a la vez sus representantes.

Nagranie z dzisiejszego wypadku Jacka Doohanana torze Suzuka podczas testów Super Formuły #ElevenF1 #Sformula pic.twitter.com/ljr3VrtVus — The Pocisk (@The_Pocisk) December 11, 2025

Haas, el próximo equipo de Doohan en Fórmula 1

A finales del 2025, Jack Doohan y sus representantes tuvieron acercamientos con otras escuderías de Fórmula 1 y finalmente Haas confirmó la llegada del piloto australiano como reserva, en gran parte gracias a su nuevo vinculo con Toyota, principal patrocinador de la escudería.

Toyota es el principal patrocinador de Haas

A la vez, Toyota es proveedor de motores para el equipo Kondo, con el que Doohan se relaciona para ingresar a la Super Fórmula Japonesa. En 2025, Haas trabajó con el japonés Ryo Hirakawa, con quien compartirá funciones como piloto reserva.

“Disfruté conociendo a Jack y estamos ansiosos por darle la bienvenida al equipo y beneficiarnos de sus contribuciones”, comentó Komatsu.

