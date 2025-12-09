Lo que necesitas saber:
Max Verstappen ha utilizado el número durante cuatro temporadas y ahora tendrá que cederlo
Lando Norris confirmó que dejará de utilizar el número 4 para la temporada 2026 de Fórmula 1 una vez que conquistó el campeonato de pilotos en la temporada 2025 en el Gran Premio de Abu Dhabi, con una diferencia de dos puntos sobre Max Verstappen, quien había ganado las últimas cuatro temporadas.
El número uno había sido utilizado por Verstappen durante los últimos cuatro años, pero tendrá que renunciar a este número debido a que, por reglamento, el número uno queda reservado para el campeón vigente. Así que mientras Max optaría por usar el número 3 en 2026, Lando ejercerá su derecho.
Lando Norris confirma que usará el número uno en 2026
Aún en Abu Dhabi, Lando Norris fue cuestionado en Sky Sports sobre qué número usaría para la temporada 2026. Lewis Hamilton, a pesar de ser multicampeón, prefirió conservar el número 44, así que el número uno fue adoptado por Max Verstappen hasta la temporada 2022.
“Existe por una buena razón”, dijo Lando Norris cuando comenzaba a explicar la razón por la cual deseaba usar ese número. “No es sólo para mí, es también para ellos, todos los que desempeñan un papel en McLaren o en mi coche, podremos llevarlo con orgullo. Son todos mis mecánicos, mis ingenieros, todos los que forman parte de McLaren quienes también obtienen este reconocimiento”.
“Ellos también pueden decir ‘somos el número uno’. Es menos cool cuando dices ‘somos el número cuatro’, así que estarán aún más felices que yo”, indicó el británico.
¿Que pasará con el número 4 de Lando Norris?
El número 4 quedará congelado para Lando Norris, de modo que nadie más podrá utilizarlo. Quedará apartado para el propio piloto británico para cuando le toque ceder el número uno y cuando pase eso, Lando podrá volver a utilizar el 4.
Esto significa que Max Verstappen podrá recuperar el número 33 en 2026, aunque él busca un permiso especial para usar el número 3, el cual fue utilizado por Daniel Ricciardo y seguirá apartado para él hasta que se cumplan dos años de su última carrera.
Sin embargo, Max buscaría quedarse con el 3 con un permiso del propio Ricciardo, quien ya anunció su retiro del automovilismo, así que no tiene pensado volver a usarlo.