Lo que necesitas saber: Max Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta la temporada 2028

Max Verstappen ha dejado un par de mensajes que hacen suponer que se mantendrá en Red Bull al menos un año más, lo cual coincide con las palabras de Toto Wolff, el director de la escudería Mercedes y con quien había entablado pláticas (posiblemente negociaciones) de cara a la temporada 2026. El directivo de la escudería Mercedes indicó recientemente, sin embargo, que la prioridad de este año es renovar a su alineación actual de pilotos, es decir, a George Russell y Kimi Antonelli.

Previo al Gran Premio de Bélgica, Max Verstappen fue consultado sobre su futuro en Red Bull y sobre la salida de Christian Horner, quien dejó de ser el team principal después de 20 años y si bien hubo marcadas diferencias entre Horner y su padre, Jos Verstappen, Max aseguró que el caso de Horner no tiene nada que ver con la decisión de su futuro.

Max Verstappen en Spa

¿Max Verstappen seguirá en Red Bull o se va?

Una de las preguntas más importantes en la conferencia de prensa fue si habría alguna posibilidad de no correr para Red Bull en 2026, y Max respondió a lo Max: “También existe la posibilidad de que no me despierte mañana. Entonces… ¡no hay conducción en absoluto! La vida es impredecible”.

“Pero, en general, estoy bastante contento donde estoy. Espero que ese siga siendo el objetivo que nos marcamos al firmar el nuevo contrato, seguir aquí hasta el final de mi carrera”, dijo Verstappen, quien de esta manera apaga un poco el fuego que había estado consumiendo a la escudería austriaca.

Sobre la salida de Christian Horner

De acuerdo con algunas versiones, Oliver Mintzlaff, uno de los directivos más importantes de la estructura de Red Bull, comunicó a Max Verstappen sobre la salida de Christian Horner previo al Gran Premio de gran Bretaña, sin embargo, el piloto neerlandés dijo en Bélgica que a él le comunicado esta decisión un día antes de que se hiciera pública.

Explicó que tiene buena relación con él y que de hecho sigue en comunicación, pero que él no influyó en la decisión.

“Los accionistas decidieron que querían un cambio. Ellos dirigen el equipo. Yo soy el conductor. Decidan lo que decidan, tienen todo el derecho a hacer lo que quieran y así fue básicamente como sucedió.

Max Verstappen piloto de Red Bull

“Hemos tenido muchos años excelentes, grandes resultados. Naturalmente, también ha habido años en los que no ha ido tan bien, y creo que los últimos un año y medio no han ido como nos hubiera gustado.

“No creo que influya en absoluto en mi decisión futura. Al final, lo único que importa es que trabajemos en el coche y lo hagamos lo más rápido posible, de verdad… intentamos ser un poco más competitivos este año, pero también, por supuesto, con la nueva normativa”, mencionó.