Max Verstappen es el máximo ganador de carreras sprints con 13 (contando Estados Unidos 2025).

Max Verstappen dio el segundo golpe de autoridad en el Gran Premio de Estados Unidos. El primero fue quedarse con la pole position de la Sprint y el segundo, ganar la sprint. Mejor aún, los dos McLaren, rivales directos en el campeonato, no pudieron terminar la carrera.

Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la primera curva por lo que no pudieron sumar puntos. Se esfumó la oportunidad de Piastri de aumentar su ventaja sobre Max. Ahora el neerlandés se ubica a solo 55 puntos de distancia de Piastri y a 33 de Norris.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos
1 O. Piastri McLaren 336
2 L. Norris McLaren 314
3 M. Verstappen Red Bull 281
4 G. Russell Mercedes 244
5 C. Leclerc Ferrari 177

Fuera del drama de los McLaren, George Russell se quedó con el segundo lugar, intentó superar a Max pero no tuvo éxito. El último lugar del podio fue para Carlos Sainz.

Verstappen, Russell y Sainz en la Sprint de Estados Unidos
Verstappen, Russell y Sainz en la Sprint de Estados Unidos / Fotografía @F1

Así quedó la sprint de Estados Unidos

  1. Max Verstappen
  2. George Russell
  3. Carlos Sainz
  4. Lewis Hamilton
  5. Charles Leclerc
  6. Alex Albon
  7. Yuki Tsunoda
  8. Kimi Antonelli

Doble abandono de McLaren en la Sprint de Estados Unidos

Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de la Sprint en la largada, ninguno pudo terminar ni la primera vuelta. No queremos echarle la sal al ‘Team Papaya’, pero todo comienza a inclinarse a favor de Max Verstappen, aunque aún está lejos del liderato del Campeonato de Pilotos.

Ahora la pregunta es ¿Qué pasó? Bueno, Piastri intentó superar a Lando en largada. En la primera curva e intentó rebasarlo por dentro, sin embargo, no solo se quedó sin espacio, también golpeó ligeramente a Nico Hulkenberg y eso provocó una ‘mini carambola’. Nico contra Fernando Alonso, luego choca a Piastri y por inercia Piastri golpea a Lando.

El resultado fue un doble abandono para McLaren; Norris se quedó sin llanta y Piastri con la suspensión rota, mientras que, Fernando Alonso tampoco pudo terminar la carrera.

Lance Stroll vs Esteban Ocon

La sprint estuvo llena de emoción, choques y abandonos. Además del doble abandono de McLaren, Lance Stroll se equivocó feo, perdió el control de su Aston Martin y golpeó directo a Esteban Ocon.

Un accidente que los dejó a los dos fuera de la carrera sin oportunidad de sumar puntos.

Aunque no fueron los únicos en sufrir, Ollie Bearman se fue sancionado con 10 segundos por salir de la pista y tomar ventaja, por lo que cayó del octavo lugar que había conseguido. Otro más que se fue en blanco de la Sprint.

Temporada 2024

Posición Escudería Puntos
1 McLaren 666
2 Ferrari 652
3 Red Bull 589
4 Mercedes 468
5 Aston Martin 94
6 Alpine 65
7 Haas 58
8 Racing Bulls 46
9 Williams 17
10 Sauber 4

Parrilla de salida para la carrera sprint

N.PilotoEscudería
1Max VerstappenRed Bull
2Lando NorrisMcLaren
3Oscar PiastriMcLaren
4Nico HulkenbergSauber
5George RussellMercedes
6Fernando AlonsoAston Martin
7Carlos SainzWilliams
8Lewis HamiltonFerrari
9Alex AlbonWilliams
10Charles LeclercFerrari
11Kimi AntonelliMercedes
12Isack HadjarRacing Bulls
13Pierre GaslyAlpine
14Lance StrollAston Martin
15Liam LawsonRacing Bulls
16Ollie BearmanHaas
17Franco ColapintoAlpine
18Yuki TsunodaRed Bull
19Esteban OconHaas
20Gabriel BortoletoSauber

