Lo que necesitas saber: Max Verstappen es el máximo ganador de carreras sprints con 13 (contando Estados Unidos 2025).

Max Verstappen dio el segundo golpe de autoridad en el Gran Premio de Estados Unidos. El primero fue quedarse con la pole position de la Sprint y el segundo, ganar la sprint. Mejor aún, los dos McLaren, rivales directos en el campeonato, no pudieron terminar la carrera.

Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la primera curva por lo que no pudieron sumar puntos. Se esfumó la oportunidad de Piastri de aumentar su ventaja sobre Max. Ahora el neerlandés se ubica a solo 55 puntos de distancia de Piastri y a 33 de Norris.

Clasificación de pilotos 2025

Posición Piloto Escudería Puntos 1 O. Piastri McLaren 336 2 L. Norris McLaren 314 3 M. Verstappen Red Bull 281 4 G. Russell Mercedes 244 5 C. Leclerc Ferrari 177 6 L. Hamilton Ferrari 130 7 K. Antonelli Mercedes 89 8 A. Albon Williams 73 9 I. Hadjar Racing Bulls 39 10 C. Sainz Williams 37 11 N. Hulkenberg Sauber 37 12 F. Alonso Aston Martin 36 13 L. Stroll Aston Martin 32 14 L. Lawson Racing Bulls 30 15 E. Ocon Haas 27 16 Y. Tsunoda Red Bull 22 17 P. Gasly Alpine 20 18 O. Bearman Haas 19 19 G. Bortoleto Sauber 18 20 F. Colapinto Alpine 0 21 J. Doohan Alpine 0

Mostrar más

Cerrar

Fuera del drama de los McLaren, George Russell se quedó con el segundo lugar, intentó superar a Max pero no tuvo éxito. El último lugar del podio fue para Carlos Sainz.

Verstappen, Russell y Sainz en la Sprint de Estados Unidos / Fotografía @F1

Así quedó la sprint de Estados Unidos

Max Verstappen George Russell Carlos Sainz Lewis Hamilton Charles Leclerc Alex Albon Yuki Tsunoda Kimi Antonelli

Doble abandono de McLaren en la Sprint de Estados Unidos

Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de la Sprint en la largada, ninguno pudo terminar ni la primera vuelta. No queremos echarle la sal al ‘Team Papaya’, pero todo comienza a inclinarse a favor de Max Verstappen, aunque aún está lejos del liderato del Campeonato de Pilotos.

Ahora la pregunta es ¿Qué pasó? Bueno, Piastri intentó superar a Lando en largada. En la primera curva e intentó rebasarlo por dentro, sin embargo, no solo se quedó sin espacio, también golpeó ligeramente a Nico Hulkenberg y eso provocó una ‘mini carambola’. Nico contra Fernando Alonso, luego choca a Piastri y por inercia Piastri golpea a Lando.

El resultado fue un doble abandono para McLaren; Norris se quedó sin llanta y Piastri con la suspensión rota, mientras que, Fernando Alonso tampoco pudo terminar la carrera.

Lance Stroll vs Esteban Ocon

La sprint estuvo llena de emoción, choques y abandonos. Además del doble abandono de McLaren, Lance Stroll se equivocó feo, perdió el control de su Aston Martin y golpeó directo a Esteban Ocon.

Un accidente que los dejó a los dos fuera de la carrera sin oportunidad de sumar puntos.

Aunque no fueron los únicos en sufrir, Ollie Bearman se fue sancionado con 10 segundos por salir de la pista y tomar ventaja, por lo que cayó del octavo lugar que había conseguido. Otro más que se fue en blanco de la Sprint.

Temporada 2024

Posición Escudería Puntos 1 McLaren 666 2 Ferrari 652 3 Red Bull 589 4 Mercedes 468 5 Aston Martin 94 6 Alpine 65 7 Haas 58 8 Racing Bulls 46 9 Williams 17 10 Sauber 4

Mostrar más

Cerrar

Parrilla de salida para la carrera sprint