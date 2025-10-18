Lo que necesitas saber:
Max Verstappen es el máximo ganador de carreras sprints con 13 (contando Estados Unidos 2025).
Max Verstappen dio el segundo golpe de autoridad en el Gran Premio de Estados Unidos. El primero fue quedarse con la pole position de la Sprint y el segundo, ganar la sprint. Mejor aún, los dos McLaren, rivales directos en el campeonato, no pudieron terminar la carrera.
Lando Norris y Oscar Piastri chocaron en la primera curva por lo que no pudieron sumar puntos. Se esfumó la oportunidad de Piastri de aumentar su ventaja sobre Max. Ahora el neerlandés se ubica a solo 55 puntos de distancia de Piastri y a 33 de Norris.
Clasificación de pilotos 2025
|Posición
|Piloto
|Escudería
|Puntos
|1
|O. Piastri
|McLaren
|336
|2
|L. Norris
|McLaren
|314
|3
|M. Verstappen
|Red Bull
|281
|4
|G. Russell
|Mercedes
|244
|5
|C. Leclerc
|Ferrari
|177
|6
|L. Hamilton
|Ferrari
|130
|7
|K. Antonelli
|Mercedes
|89
|8
|A. Albon
|Williams
|73
|9
|I. Hadjar
|Racing Bulls
|39
|10
|C. Sainz
|Williams
|37
|11
|N. Hulkenberg
|Sauber
|37
|12
|F. Alonso
|Aston Martin
|36
|13
|L. Stroll
|Aston Martin
|32
|14
|L. Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|E. Ocon
|Haas
|27
|16
|Y. Tsunoda
|Red Bull
|22
|17
|P. Gasly
|Alpine
|20
|18
|O. Bearman
|Haas
|19
|19
|G. Bortoleto
|Sauber
|18
|20
|F. Colapinto
|Alpine
|0
|21
|J. Doohan
|Alpine
|0
Fuera del drama de los McLaren, George Russell se quedó con el segundo lugar, intentó superar a Max pero no tuvo éxito. El último lugar del podio fue para Carlos Sainz.
Así quedó la sprint de Estados Unidos
- Max Verstappen
- George Russell
- Carlos Sainz
- Lewis Hamilton
- Charles Leclerc
- Alex Albon
- Yuki Tsunoda
- Kimi Antonelli
Doble abandono de McLaren en la Sprint de Estados Unidos
Lando Norris y Oscar Piastri quedaron fuera de la Sprint en la largada, ninguno pudo terminar ni la primera vuelta. No queremos echarle la sal al ‘Team Papaya’, pero todo comienza a inclinarse a favor de Max Verstappen, aunque aún está lejos del liderato del Campeonato de Pilotos.
Ahora la pregunta es ¿Qué pasó? Bueno, Piastri intentó superar a Lando en largada. En la primera curva e intentó rebasarlo por dentro, sin embargo, no solo se quedó sin espacio, también golpeó ligeramente a Nico Hulkenberg y eso provocó una ‘mini carambola’. Nico contra Fernando Alonso, luego choca a Piastri y por inercia Piastri golpea a Lando.
El resultado fue un doble abandono para McLaren; Norris se quedó sin llanta y Piastri con la suspensión rota, mientras que, Fernando Alonso tampoco pudo terminar la carrera.
Lance Stroll vs Esteban Ocon
La sprint estuvo llena de emoción, choques y abandonos. Además del doble abandono de McLaren, Lance Stroll se equivocó feo, perdió el control de su Aston Martin y golpeó directo a Esteban Ocon.
Un accidente que los dejó a los dos fuera de la carrera sin oportunidad de sumar puntos.
Aunque no fueron los únicos en sufrir, Ollie Bearman se fue sancionado con 10 segundos por salir de la pista y tomar ventaja, por lo que cayó del octavo lugar que había conseguido. Otro más que se fue en blanco de la Sprint.
Temporada 2024
|Posición
|Escudería
|Puntos
|1
|McLaren
|666
|2
|Ferrari
|652
|3
|Red Bull
|589
|4
|Mercedes
|468
|5
|Aston Martin
|94
|6
|Alpine
|65
|7
|Haas
|58
|8
|Racing Bulls
|46
|9
|Williams
|17
|10
|Sauber
|4
Parrilla de salida para la carrera sprint
|N.
|Piloto
|Escudería
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|2
|Lando Norris
|McLaren
|3
|Oscar Piastri
|McLaren
|4
|Nico Hulkenberg
|Sauber
|5
|George Russell
|Mercedes
|6
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|7
|Carlos Sainz
|Williams
|8
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|9
|Alex Albon
|Williams
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari
|11
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|12
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|13
|Pierre Gasly
|Alpine
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|15
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|16
|Ollie Bearman
|Haas
|17
|Franco Colapinto
|Alpine
|18
|Yuki Tsunoda
|Red Bull
|19
|Esteban Ocon
|Haas
|20
|Gabriel Bortoleto
|Sauber