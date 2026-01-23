Lo que necesitas saber: McLaren acusó a Palou de incumplimiento de contrato por dejar al equipo cuando no pudieron garantizarle un asiento en la Fórmula 1

El juicio que llevaban McLaren y Alex Palou finalmente llegó a su fin y el piloto deberá desembolsar 12 millones de dólares para quedar a mano con la escudería. Naturalmente Zak Brown celebró esta primera victoria del año, aunque en una de esas no ha terminado esta historia.

McLaren le gana juicio a Alex Palou

Resulta que este 23 de enero, luego de varios meses de juicio, un juez británico determinó darle la razón a McLaren sobre Palou. Formalmente hubo un incumplimiento de contrato de parte del piloto español, por lo que deberá indemnizar a la escudería de Woking.

Y aunque originalmente el juicio era por alrededor de 20 millones, al final el juez determinó que Palou le debe “solamente” (así, entre comillas) los ya mencionados 12 millones de dólares.

Foto: @alexpalou

La cifra podría aumentar, pues McLaren buscará una nueva audiencia para reclamar intereses y el reembolso de las cuotas judiciales.

AQUÍ te contamos todo lo que necesitas de contexto sobre el juicio, pero fue un proceso donde Zak Brown se llevó varios raspones por todo lo que Palou ventiló en las diferentes audiencias, especialmente el hecho de que no quería firmar a Piastri (ni se nota que no lo quiere, ¿verdad?).

Fotografía @McLarenF1

Zak Brown y Alex Palou reaccionan a la victoria de McLaren en el juicio

Y como ya decíamos, Zak Brown suele nunca quedarse callado y ahora no fue la excepción: “Este es un resultado muy justo para nosotros. Como se indica en la sentencia, hemos demostrado que cumplimos todas y cada una de las obligaciones contractuales con Alex y que hemos respetado plenamente lo acordado”, dijo, según cita Motorsport.

“Agradecemos al tribunal que haya reconocido el importante impacto comercial y el perjuicio sufrido por nuestra empresa como consecuencia del incumplimiento del contrato con el equipo por parte de Alex“.

Palou, por otro lado, agradeció al equipo de abogados que lo acompañó en el juicio, pero no descarta tomar acciones legales para contrarrestar el fallo de este 23 de enero. Sobre todo después de mencionar que McLaren no debería reclamar nada porque se beneficiaron con el piloto que lo sustituyó, nuestro buen Pato O’Ward.

“El tribunal ha desestimado en su totalidad las demandas de McLaren en la Fórmula 1 contra mí, que en su día ascendieron a casi 15 millones de dólares. Demuestra que esas demandas fueron completamente exageradas. Es decepcionante que se haya invertido tanto tiempo y dinero en combatirlas, simplemente porque decidí no correr para McLaren tras saber que no podrían darme un puesto en la F1“, compartió el español en un comunicado.