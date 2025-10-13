Lo que necesitas saber: Se espera que el juicio entre McLaren, Zak Brown y Alex Palou termine en el mes de noviembre

Zak Brown, director de la escudería McLaren, ha estado en el ojo mediático durante el desarrollo del juicio contra Alex Palou, y es que en este proceso le han sacado varios trapitos y ha salido con varios raspones, como su vínculo empresarial y comercial con Lando Norris, el hecho de que él no quería a Oscar Piastri en el equipo de Fórmula 1 o que bloqueó un interés para que la imagen del mexicano Pato O’Ward fuera parte del videojuego F1.

La imagen de Zak Brown ha salido raspada durante la segunda semana de octubre, tras las declaraciones de Alex Palou, uno de sus testigos y las del propio Zak. Aquí un recuento de lo se ha dicho en este juicio, que se lleva a cabo en los tribunales de Londres, Inglaterra, pero antes un poco de contexto por si lo necesitas.

Zak Brown, CEO de McLaren Getty Images

Contexto del juicio entre Alex Palou y Zak Brown

Resulta que McLaren demanda a Alex Palou, piloto cuatro veces campeón en IndyCar con el equipo Chip Ganassi, por incumplimiento de contrato y le exige casi 20 millones de dólares para reponer las ganancias perdidas.

Palou firmó un contrato con McLaren en octubre de 2022 para ser piloto reserva en el equipo de Fórmula 1 y ser piloto titular en IndyCar a partir de la temporada 2024.

El piloto español trabajó en 2022 y parte 2023 para McLaren y argumenta que la promesa de Zak Brown era llevarlo a Fórmula 1, pero al ver que el camino que le había trazado el equipo británico no lo llevarían al Gran Circo, los mandó a volar.

Palou y su defensa alegan que, por lo tanto, la cantidad que pide McLaren es desproporcionada e incuso dicen que no deben nada. En las declaratorias del juicio ha expuesto que Zak Brown lo quería llevar a su equipo de IndyCar con base a promesas falsas para encaminarlo a Fórmula 1.

@AlexPalou

Lo que se ha dicho en el juicio entre Alex Palou, Zak Brown y McLaren

Conflicto de intereses en McLaren: En este proceso se dio a conocer que Zak Brown fue socio de Lando Norris, quien tenía una empresa llamada Quadrant, de la cual Zak fungía como director general y director ejecutivo. Ejerció estos dos cargos desde junio del 2020 y hasta julio de 2025, cuando Lando vendió parte de la empresa a Veloce Media.

Zak Brown no quería a Oscar Piastri: En la audiencia, Palou aseguró que Zak Brown no quería a Oscar Piastri en McLaren. “Estaba muy molesto, preocupado y enfadado porque McLaren había fichado a otro piloto novato que no era yo. Zak me dijo que no fue su decisión contratar a Oscar.

“Dijo que fue decisión del director del equipo, Andreas Seidl. Me dijo que creía que podíamos lograrlo y que me daría toda la preparación que necesitaba para llegar a la F1… A partir de ese momento, empecé a estar más dispuesto a seguir con Chip Ganassi Racing en el futuro”, dijo, de acuerdo con The Race. Acá te compartimos más sobre este caso en específico.

Oscar Piastri y Zak Brown / Getty

También tapó a Pato O’Ward: Zak Brown tapó a Pato O’Ward cuando el piloto mexicano era requerido para ser parte de la edición 2022 del videojuego F1. “Algunos pilotos, y jefes de equipo, tienen ego. Nunca dije que Pato sería algo seguro en Fórmula 1 y no queremos confundir”, dijo el propio Zak.

Salario menor que en Chip Ganassi: Alex Palou seria el peor pagado entre los pilotos de McLaren en IndyCar, es decir Pato O’Ward y Alexander Rossi. “Sus condiciones eran mejores que las que yo iba a recibir y ellos no eran campeones. Me sorprendió que me pagaran lo mínimo y que no tuviera una oportunidad real en la F1 como esperaba y me dijeron al principio”.

Pato O’Ward con Zak Brown / Getty

El auto de McLaren no era los suficientemente competitivo:. Palou recuerda que McLaren ha tenido muy buenos pilotos en IndyCar, empezando por Fernando Alonso, quien intentó calificar a las 500 Millas Indianapolis en 2019 y no lo logró. En cambio, el español estuvo cerca de ganar la carrera en 2017, con el equipo Andretti. Con un auto limitado, no podría pelear el campeonato y por lo tanto no le habría podido dar ganancias a McLaren.

Zak Brown habría bloqueado a Palou con Red Bull. Hubo negociaciones entre Palou y Red Bull en junio de 2023 y tuvo conversaciones con Helmut Marko para ir a AlphaTauri. “Me preguntó sobre las condiciones para liberarme del contrato con McLaren”.

“Después hubo conversaciones entre Zak Brown y Helmut Marko. No formé parte y no sé directamente qué pasó en esa conversación entre Helmut y Zak, pero seguro que no ayudó porque Helmut, que era el más abierto a hablar sobre mi futuro en la F1, de repente dejó de estar interesado”.

Helmut Marko en el GP de Austria / Getty

El juicio entre McLaren, Zak Brown y Alex Palou continuará esta semana en Londres, pero además, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, es posible que Brown hable sobre el caso, así como los pilotos titulares, Lando Norris y Oscar Piastri, así que esta historia continuará.