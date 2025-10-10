Lo que necesitas saber: Alex Palou también aseguró que una llamada entre Zak Brown y Helmut Marko acabó con sus opciones de firmar con AlphaTauri (ahora Racing Bulls).

La polémica en McLaren continúa. Después de la carrera de Singapur en la que Oscar Piastri no quiso ni hablar con Zak Brown por las dichosas ‘Papayas Rules’, ahora nos enteramos que Brown no quiso contratar al australiano o al menos eso dice Alex Palou.

Recordemos que Palou y McLaren andan en medio de un juicio por incumplimiento de contrato. Fue ahí, durante los testimonios de ambas partes, que el español reveló que Zak no tenía intenciones de firmar a Piastri, fue Andreas Seidl, director del equipo en aquel entonces, quien le dio el visto bueno a Piastri.

Oscar Piastri y Zak Brown / Getty

¿Qué dijo Alex Palou sobre Oscar Piastri?

Alex Palou fue piloto de reserva de McLaren, incluso participó en una Práctica Libre en el Gran Premio de Estados Unidos del 2022, la idea en aquel entonces era llevarlo a la F1 como piloto titular, pero después de tantas promesas incumplidas y negociaciones fallidas, decidió dejar el equipo.

Eso llevó a ambas partes a un juicio en el que están en juego varios millones de dólares y claro, su reputación. Durante el juicio, Palou contó que el propio Zak Brown le confesó durante una cena que él no quería contratar a Oscar Piastri, que esa no fue su decisión.

“Zak me dijo que no fue su decisión contratar a Oscar. Dijo que fue decisión del director del equipo, Andreas Seidl. Me dijo que creía que podíamos lograrlo y que me daría toda la preparación que necesitaba para llegar a la F1. En ese momento pensé que era genuino”. Dijo Palou durante el juicio de acuerdo con Motorsport.

@AlexPalou

Según Palou, Zak también le dijo que la continuidad de Oscar dependería al 100% de su rendimiento, por lo que no veía ninguna amenaza en la llegada del español. Al parecer Brown, no tenía ni idea el piloto que acaban de firmar y menos que después de un par de temporadas, Piastri estaría liderando el Campeonato de Pilotos.

Y no queremos echarle más leña al fuego, pero eso podría explicar esa preferencia que Zak ha mostrado por Lando Norris sobre Piastri, con todo y los puntos a su favor.

Zak Brown responde a Alex Palou

Zak Brown mantiene su versión de que jamás le dio esperanzas a Palou de llegar a la Fórmula 1 con McLaren: “Nunca le dije que estaría bajo consideración para 2023, había alguna ‘opcionalidad’ para unirse a la F1″.

Según Brown, Oscar Piastri era en ese entonces la primera opción de McLaren, mientras que, Alex era el ‘Plan B’ en caso de que el australiano no rindiera lo esperado y el ‘Plan C’ si Piastri o Lando Norris sufrían alguna lesión, pero nunca el ‘Plan A’.

Fotografía Getty Images

Y ya que andamos en esto, también hay que mencionar que Palou había tenido algunas conversaciones con Helmut Marko para llegar a AlphaTauri (ahora Racing Bulls) en el 2023, sin embargo, una llamada de Brown acabó con el interés de Marko, según las declaraciones del piloto español.