Lo que necesitas saber: El programa es impulsado por la FIA y convoca a chicas de entre 12 y 18 años de edad

El automovilismo ha crecido a pasos agigantados al igual que la base de sus fans, especialmente en Fórmula 1. Más del 40% de fans del Gran Circo son mujeres, sin embargo aún estamos lejos de ver a una piloto como al mando de un monoplaza, y es que apenas el 3% de pilotos con licencia deportiva en el mundo son mujeres y para tratar de abrir más puertas nació Girls on Track.

Girls on Track es un programa impulsado por la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) que busca acercar a más mujeres al mundo del automovilismo en general, es decir, este programa no sólo está pensando para quienes desean ser pilotos, sino parte del mundo del automovilismo.

El objetivo es que tengan un panorama completo que incluye trabajos de ingeniería, tecnología y gestión, además de experiencias en diversas ceremonias, como el podio.

Gilrs on Track / Fórmula E

Fórmula E y Girls on Track

Al ser un programa de la FIA, todas las categorías o seriales se involucran en este programa, incluida la Fórmula 1 y todas sus escuderías, pero en realidad Fórmula E es la que más se ha apegado y dedica espacios a este programa en cada una de las fechas de la temporada, y México no es la excepción.

Girls on Track está dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años de edad y por lo general la convocatoria para aplicar a este programa gratuito se abre en el mes de noviembre y en México es coordinado por Fórmula E y la OMDAI (Organización de Automovilismo en México), organismo que es considerado como la representación de la FIA en México.

Cada año aplican miles de candidatas y para 2026 Fórmula E elige a 120 chicas que son involucradas en talleres, prácticas, recorridos, ceremonias y claro, la carrera, con la finalidad de impulsar futuras carreras profesionales dentro del automovilismo en general.

¿Qué hará Girls on Track en Mexico?

Para el E-Prix de la ciudad de México 2026, Fórmula E establece dos actividades principales, que incluyen a las 120 jóvenes seleccionadas, así como a 800 candidatas no seleccionadas.

● La participación de hasta 120 jóvenes en el programa FIA Girls on Track durante la semana de carrera, con talleres, actividades de gaming, charlas profesionales y un Pit Lane Walk, fomentando el empoderamiento y la educación en automovilismo e ingeniería.

● En colaboración con la ASN, se asignaron 240 boletos gratuitos para el día de carrera a las participantes, además de 800 boletos adicionales para candidatas no seleccionadas.