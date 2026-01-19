Lo que necesitas saber: Mercedes será el único proveedor del Safety Car y Medical Car para la temporada 2026 de Fórmula 1

Aston Martin perderá presencia en Fórmula 1 durante la temporada 2026, pues dejará de ser el proveedor del Safety Car y el Medical Car después de alternar su participación con Mercedes. La firma británica había aportado sus autos para ambas tareas desde la temporada 2021, sin embargo esta tarea quedará en manos únicamente de la firma alemana.

La firma británica había sido criticada debido a que sus autos eran pesados y tenían un déficit de potencia respecto al Safety Car proporcionado por Mercedes, lo cual lo hacía más lento. Por esta situación Max Verstappen lo llamó ‘Tortuga Verde’ en el Gran Premio de Australia del 2025, ya que en una de las rectas, con la pista despejada, el auto no superaba los 140 kilómetros por hora.

“Iba tan lento que parecía una tortuga. No entiendo por qué tenemos que conducir tan despacio”, indicó en aquella ocasión.

Bernd Maylander y el Safety Car Mercedes y Aston Martin

Aston Martin tenía un Safety Car más pesado

Aston Martin aportaba un espectacular Vantage S que deleitaba sobre la pista, sin embargo, este auto era 45 kilogramos más pesado y tenía 200 caballos de fuerza menos respecto al auto de Mercedes. En 2025 introdujo una nueva versión, con ajustes aerodinámicos, sin embargo, para 2026 el único proveedor será Mercedes.

Sin embargo esta no sería la razón principal por la cual Aston Martin dejará de aportar sus autos deportivos para las taras del Safety Car y Medical Car, sino que se dice y se cuenta que esto tiene que ver con aspectos comerciales, de acuerdo con el medio británico The Race.

El Safety Car en el Gran Premio de México / FB Bernd Mayländer

¿Por qué el Safety Car ya no será de Aston Martin?

Fórmula 1 ha trabajado con autos Mercedes como Safety Car desde 1996 y desde 2022 ha destinado su modelo AMG GT Black Series a estas funciones, además en 2026 encontró un vínculo comercial con CrowdStrik.

A partir de este vínculo, el AMG GT Black Series se ha cambiado de color. En el Gran Premio de Gran Bretaña fue naranja, pero principalmente ha llamado la atención el color rojo, que es el distintivo de la marca de tecnología de ciberseguridad.

El Safety Car de Mercedes / FB Bernd Mayländer

El Safety Car será conducido por el alemán Bernd Maylander por vigésimo sexto año consecutivo (lo conduce desde el año 2000), mientras que el Medical Car es conducido por el sudafricano Alan van der Merwe desde el año 2009 y siempre lleva consigo a Ian Roberts, quien se ha desempeñado como delegado médico de Fórmula 1 desde 2013 y fue quien auxilió a Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin del 2020.