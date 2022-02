10 películas que demuestran que Robert Pattinson es el Batman perfecto

La filmografía de Robert Pattinson es extraña. Antes de que le entrara a Crepúsculo como el pálido Edward Cullen, apareció en algunas cintas para la televisión, series y películas independientes (sin mencionar su aparición en Harry Potter) que son interesantes porque su aparición le da un agregado con personajes incómodos que no adoramos ver en pantalla. Tal es el caso de How to Be donde interpreta a un joven retraído que quiere ser músico, pero carece de talento.

Desde el inicio de su carrera en la primera década de los dos miles, Pattinson se acostumbró, quizá apegado a su personalidad, a interpretar personajes con los que nos cuesta trabajo crear empatía. Y no lo decimos por lo horrible (seamos honestos) de Crepúsculo, sino por el esfuerzo que hizo a partir de esa saga para mostrarle al mundo que era capaz de cualquier cosa. Desde ahí comenzó a elegir películas bastante arriesgadas que si bien no han representado un éxito comercial o de críticas, siempre suponen un punto positivo gracias a sus personajes y la forma en la que los intepreta.

Así, Robert Pattinson ha colaborado con directores aclamados y de culto como David Cronenberg o Claire Denis. También le ha apostado al cine independiente con los hermanos Sasfie y Robert Eggers. Sin olvidar sus últimos pasos en blockbusters de la talla de TENET de Christopher Nolan o su próxima cinta, The Batman con Matt Reeves.

Así que entre una filmografía, como decíamos, extraña y un tanto desconocida, por acá nos armamos una lista de películas que vale la pena que vean (también les decimos dónde) para que confíen 100 por ciento en las capacidades de Pattinson para entregar un Batman que está alejado de ser el playboy que hemos visto tantas veces en pantalla.

Good Time

No disponible

Esta es la película que hizo que Matt Reeves eligiera a Robert Pattinson como el próximo Batman. Good Time es una cinta de 2017 de los hermanos Safdie. Ellos son conocidos por escribir personajes de calle que manejan un nivel de adrenalina y tensión que pocos saben actores saben soportar. Y por eso que Robert Pattinson se lleva el mérito de toda esta cinta interpretando a Connie Nikas, un ladrón de poca monta y un tipo sumanente desagradable.

Connie tiene un hermano (interpretado por Benny Safdie), con quien intenta robar un banco al inicio de la cinta. Mientras huyen, la policía los encuentra y agarran a Nick, por lo que Connie se embarca en una noche horrible para poder liberar a su hermano, pues cree que este no podrá sobrevivir la noche. El protagonista debe obtener dinero para sacar a su hermano, y hace cosas espantosas (pero no sorprendentes para una persona como él) para lograrlo.

Good Time es una película intensa que está bien dirigida y escrita, pero sobre todo actuada, sobre todo por Pattinson con un personaje que, como decíamos, soporta demasiada tensión y los momentos de clímax, los cuales son constantes y requieren de mucha precisión en su actuación. La película es incómoda, pero resultó en el año de su estreno una verdadera sorpresa para quien logró verla (en ese mismo año, A24 le apostó todo a Lady Bird y puso por encima a The Disaster Artist).

También esta cinta fue la que le abrió las puertas a Pattinson para una audiencia que se había quedado con el personaje de Edward Cullen en la saga de Crepúsculo. Así que si por acá hay alguien que se quedó estancado por esas épocas, dense un chance con Good Time y no sólo van a ver una gran película (el score de Daniel Lopatin es impresionante), sino a un Robert Pattinson que es capaz de involucrarse con cualquier personaje.

The Lighthouse

Star+

Entre todas las películas independientes que ha hecho Robert Pattinson, The Lighthouse es la más conocida. Desde su estreno en 2019, se habló del gran trabajo tanto de Willem Dafoe como del actor británico al comprometerse con dos personajes que hacen referencia a la mitología griega en una historia llena de metáforas, leyendas y horrores. The Lighthouse es una pesadilla.

Ephraim Winslow llega a un faro y comienza a trabajar bajo las órdenes de Thomas Wake, un exmarinero. Deben permanecer juntos un mes, pero sesde el primer día las cosas salen mal entre ellos con un Wake abusivo y un Winslow escéptico ante la negativa de turnarse el faro para cuidarlo en las noches. Sabemos que Winslow miente sobre su identidad y su pasado, pero vemos cómo desarrolla una obsesión por saber qué hay en el faro y por qué Wake no le permite subir nunca.

Quizá esto vaya relacionado con el hecho de que el último asistente de Wake, murió en sus deberes al caer en la locura de ver sirenas o creer que el faro estaba encantado. Con estas historias, el protagonista se muestra escéptico y rompe la regla de no matar a las gaviotas a pesar de la advertencia de que traen mala suerte. El día que Winslow mata a una, todo va en picada para él.

Robert Eggers, director de The Lighthouse, y el mismo Dafoe, hablaron de lo aterrador que fue ver a Pattinson en su preparación para el personaje. Se masturbó de verdad en una escena, y llegó a comer lodo para provocarse el vómito cuando su personaje bebía demasiado. También llegó a golpearse en el set para preparar a su personaje en momentos de tensión con el de Dafoe. Se habló, por primera vez, de una posibilidad fuerte de Oscar, pero como siempre… la Academia ignoró esta gran cinta.

High Life

Disponible para compra y renta

En 2018, Claire Denis dirigió a Juliette Binoche y Robert Pattinson en High Life, una cinta de ciencia ficción que no sólo involucra los aspectos más “evidentes” del género, en este caso un viaje al espacio en una misión suicida en relación con la existencia de un agujero negro. Sino una interpretación interesante sobre cómo si bien los cuerpos y el proceso evolutivo atienden a las leyes de la naturaleza, estas a su vez se involucran más con la ciencia y la tecnología.

La cinta nos muestra a un grupo de convictos que son enviados a una misión al espacio, sin retorno, con el objetivo de extraer energía de una agujero negro en rotación. No sabemos cuáles son los delitos que cometieron o por qué se ofrecieron para ir a este viaje, pero el hecho de que estén ahí todos juntos, supone un peligro que va más allá del hecho de que son criminales sentenciados a muerte. Sus instintos de supervivencia, por más absurdos que sean, salen a relucir entre cada actividad que deben de realizar en la nave.

La única persona que se podría decir que está al mando es la doctora Dibs (Boniche), quien también se ofreció como voluntaria. Ella está obsesionada con la reproducción, y de manera sutil ha hecho que todos los tripulantes formen parte de un experimento en donde les pide a los hombres que le den sus fluidos y a ellas que se mantengan sanas y con un cuerpo capaz de llevar a un bebé.

Monte (Pattinson) se resiste a formar parte de esto, por lo que se abstiene. Boyse (Mia Goth) también ha decidido mantenerse alejada hasta que un día, entre intercambios eróticos, Dibs logra extrear fluidos de Monte para utilizar el cuerpo de Boyse. High Life tiene dos líneas del tiempo: la que nos muestra el recorrido de los tripulantes; y en la que recorremos una nave en silencio en la que Monte vive con su bebé.

Cosmopolis

Claro Video / Prime Video (sólo en español)

Cosmopolis fue la primera colaboración entre David Cronenberg y Robert Pattinson. La película no fue muy bien recibida en 2012 entre las audiencias y los medios. La definieron como un drama extremadamente insípido y aburrido que busca tomar como referencia el Ulises de Joyce. Pero esta vez con un joven multimillonario que debe cruzar la ciudad (en un momento convluso por la presencial del presidente) para cortarse el cabello.

Tal cual, Eric Packer decide que se quiere cortar el cabello en la misma barbería que su padre, la cual se encuentra al otro lado. Su jefe de seguridad le dice que conlleva mucho riesgo, pues habrá motines y manifestaciones, además de una posible amenaza a su persona. Pero a él no le importa. Quiere su corte de cabello y emprende un viaje en su limosina de lujo donde recibe a varios invitados: su socio, una vendedora de arte, un doctor, su asistente, psicóloga y más.

De repente, Eric hace paradas para comer o tener sexo (aunque eso no impide que lo haga en la misma limosina) hasta que se enfrenta a la premisa que ha rechazado toda su vida: su riqueza y cada centavo que le pertenece, apenas se da cuenta, afecta a alguien más. Su temor a la muerte y envejecer lo llevan a un escenario en el que nada tiene valor.

Cosmopolis, como decimos, no es la mejor de Cronenberg, pero sí lleva una buena actuación de Pattinson como un sujeto de 28 años que no muestra emociones (sólo al final de la cinta). Y sí, quizá piensen que algo tiene del inexpresivo Edward. Pero no, es diferente. Mientras en Crepúsculo se veía torpe y forzado, acá forma parte de la narrativa del personaje en su camino por descubrir el valor de su persona.

The Childhood of a Leader

Disponible para compra y renta

The Childhood of a Leader es el impresionante debut de Brady Corbet como director que tuvo su presentación en Venecia llevándose un premio por el trabajo de dirección y el reconocimiento al tratarse de su primera cinta. Se trata de una película de época ambientada después de la Primera Guerra Mundial, en un mundo sombrió y desolado por las consecuenicas del conflicto bélico que dio paso a que se crearan movimientos como el fasciscmo.

La cinta nos presenta a un diplomático estadounidense que vive en Francia con su esposa y su hijo, un niño que de vista luce encantador, pero que de a poco muestra una tendencia de manipulación y actitudes propias de un sociópata como ser violento con los demás o tener, incluso, acercamientos sexuales con su maestra de francés.

Como revela el título de la cinta, este niño se convertirá en un futuro líder de las filas del fascismo. Pero el recorrido dque hacemos es espectacular con un montón de grandes actuaciones que incluyen a Bérénice Bejo, Liam Cunningham, Stacy Martin, Tom Sweet (el niño) y Robert Pattinson. Este último da vida a Charles, un amigo de la familia que para no revelar spoilers, cobra relevancia en un plot twist que es de los mejores en los últimos años.

The Childhood of a Leader es una gran película que, es justo decirlo, se apoya de un actor como Pattinson para un personaje que con el paso de la cinta, se hace definitivo. Y así es como vemos una de sus mejores elecciones fílmicas.

The King

Netflix

Esta es la primera película en esta lista en donde Robert Pattinson no es el protagonista. Pattinson se volvió a unir a David Michôd después de The Rover de 2014 para aparecer en The King junto a Timothée Chalamet. Aquí, Chalamet da vida a Enrique, el hijo mayor del rey de Inglaterra que tiene nulo interés en tomar el trono.

Sin embargo, tras la muerte de su padre, toma su lugar y decide firmar la paz con algunos enemigos del reino. Pero todo cambia cuando Francia insiste en la guerra. Es así como Enrique emprende su viaje a Francia para enfrentarse, primero, contra Luis, uno de los muchos hijos del rey Carlos VI. Y es aquí donde entra Robert Pattinson.

El actor ha mostrado, en varias ocasiones, que es bueno para los acentos. Y acá le tocó hacer un acento francés con un muy mal inglés que sorpendió a la crítica durante la premiere en el Festival de Venecia. Su participación es pequeña, pero también es poderosa al interpretar a un príncipe que exige tanta atención de su padre (era el octavo de 12 hijos), que lidera una guerra que todos saben va a perder.

Harry Potter and the Goblet of Fire

HBO Max

Si ustedes también se tardaron un buen rato en darse cuenta que Edward Cullen era el mismo actor de Cedric Diggory. Y no es que no recordaramos a Credic y cómo se convirtió en un héroe trágico, pero en la película de vampiros es tan raro, que no vimos la relación entre uno y otro y entre cinco películas, se nos olvidó.

Pero nada que el tiempo no pueda rescarcir. Formar parte de la saga fílmica de Harry Potter no es cosa menor y no se olvida. Por eso es que esta cinta aparece por acá con un personaje que sigue lastimándonos frente al resurgimiento de Lord Voldemort. En esta cinta, recordarán, se lleva a cabo el Torneo de los Tres Magos donde sólo magos de cierta edad pueden participar. Alguien logra romper los hechizos de protección y meten el nombre de Harry, quien sin experiencia, debe pasar algunas peligrosas pruebas.

Uno de sus contrincantes, pero que a la vez se vuelve su amigo, es Cedric, uno de los magos más prometedores. En la prueba final del torneo, mientras deben superar un laberinto, Harry y Cedric son enviados a un cementerio para poder darle forma humana a Voldemort. Es aquí donde –esperando no sea un spoiler– Cedric muere en manos de Peter Pettigrew mientras intenta proteger a Harry.

Maps to the Stars

MUBI

Esta es la segunda colaboración de Robert Pattinson con Cronenberg. Esta vez no tomó el protagónico para aparecer junto a Julianne Moore, Mia Wasikowska y John Cusack en un drama sobre las celebridades de Hollywood titulado Maps to the Stars. Julianne Moore da vida a Havana Segrand, una actriz en decadencia que carga con el peso de su madre, una de las actrices más conocidas de la época de oro.

John Cusack es Stafford, su terapeuta, y además, es padre de uno de los niños actores más populares al ser la cara de una existosa franquicia. Mia Wasikowska (quien ha acompañado a Pattinson en varios filmes, por cierto) es una joven llamada Agatha Weiss que se convierte en asistente de Havana. Y Pattinson es Jerome, un aspirante a actor y escritor que maneja limusinas y se encuentra con Agatha, con quien comienza una relación.

Todo el mundo de Havana gira en torno a obtener un papel, y mientras Agatha la ayuda, se revelan algunas verdades ocultas de su pasado que podrían afectar directamente a todos, incluido Jerome. No es uno de los papeles más fuertes de Pattinson; sin embargo, mostró una vez más que se siente muy cómodo en personajes incómodos e historias que no buscan el apego de las audiencias o el éxito comercial.

The Rover

HBO Max

The Rover es una película díficil de seguir. Se trata de una producción australiana dirigida por David Michôd protagoizada por Guy Pearce como Eric, un tipo que se encuentra en un solitario y peligroso pueblo en busca de su auto, el cual es conducido por tres sujetos que buscan huir. Eric atraviesa varios lugares del lugar preguntando por ellos hasta que da con uno de los hermanos, Rey, interpretado por Robert Pattinson.

Rey está malherido después de un enfrentamiento en el que los mismos tipos que robaron el auto de Eric, lo dejaron abandonado. Cuando ambos se encuentran, se unen para cazar al hermano de Rey, por un lado, y recuperar el auto de Eric (nunca sabemos por qué está obsesionado con esto).

Tanto Pearce como Pattinson son grandiosos en esta película, y la realidad es que son lo único por lo que vale la pena echarle un ojo. El actor británico va de ser un chico ingenuo que cree en Dios y su hermano, a alguien despiadado a partir de que el mundo se ha comportado mal con él. The Rover es un buen ejemplo de cómo en muchas de las películas que Pattinson ha actuado, se convierte en el corazón de la historia cuando esta no es tan fuerte, ni interesante. Su actuación hace que uno siga ligado.

The Devil All the Time

Netflix

¿Se acuerdan que mencionamos que Robert Pattinson es muy bueno con los acentos? Pues bien. The Devil All the Time de Antonio Campos es una película que incluye a Pattinson con un acento sureño sorpendente. Pero no es el único. La mayoría de los actores que conforman el elenco no son nativos de Estados Unidos, pero trabajaron con un acento bastante bueno.

Tom Holland y Harry Melling (británicos como Pattinson), aparecen junto a Bill Skarsgård (sueco); Jason Clarke, Mia Wasikowska y Eliza Scanlen (australianos). La película se centra en un joven llamado Arvin que después de la muerte de su madre por cáncer y el suicido de su papá, se va a vivir con su abuela y su tío a un pequeño pueblo.

Crece junto a su “hermana” y se convierte en un tipo serio, pero que busca proteger a su familia. Un día llega un nuevo predicador al pueblo llamado Preston Teagardin (Pattinson), quien suele acostarse con algunas jóvenes bajo manipulaciones en relación con la religión. Una de ellas es Lenora Laferty, la hermana de Arvin. Tras un evento tráfico, Arvin debe escapar, pero sólo para enfrentarse a más demonios relacionados con lo sucedido a su padre.

Un coach de acento conocido en Hollywood, mencionó que el trabajo de Pattinson con un acento de Tennessee es grande a partir de que logra diferenciarse del de los demás (Ohio). Pero no sólo eso. También tiene algunas intenciones y detalles que van de acuerdo a la época, lo que lo hace más impresionante.

Mención especial

The Lost City of Z

Disponible para compra y renta

Este es un caso similar al de The Childhood of a Leader donde Robert Pattinson compartió escena con un gran elenco en una muy buena película. The Lost City of Z está dirigida por James Gray, protagonizada por Charlie Hunnam y basada en el libro homónimo de David Grann, un explorador británico que quiso encontrar la Ciudad Pérdida, la cual cree es la pieza del rompecabezas que falta para escribir la historia de la humanidad.

Pattinson toma el personaje de Henry Costin, quien acompaña a Percy Fawcett en su viaje por el Amazonas para encontrar los restos de una civilización avanzada de la que parece haber poca evidencia, pero ningún sustento científico para asegurar su existencia. La actuación de Hunnam es la que se lleva los aplausos, pero el trabajod de Pattinson logra estar a la altura.