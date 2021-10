Pa’ maratonear: 5 películas geniales de anime de los últimos años que debes ver

La animación japonesa y su respectivo mercado, no solo se rifa al momento de llevarle al mundo series icónicas… cuando se trata de hacer películas, como se dice por ahí, ‘se pintan solos’. Y no se hagan; incluso si no son asiduos consumidores de anime, muchos han visto y disfrutado alguna película de Studio Ghibli, por ejemplo.

En ese sentido, dicha casa productora ha marcado la pauta como una de las gigantes de la industria, pero eso no quiere decir que no haya otras grandes compañías haciendo lo propio. De hecho, hemos tenido la oportunidad de ver increíbles largometrajes de anime que sin duda, están hechos para cautivar tanto a fanáticos como a aquellos que quizá estén empezando en este mundo.

Así que para la ocasión, les traemos un listado con cinco películas geniales de anime de los últimos años que no pueden dejar pasar. Y sí: están bastante buenas para maratonear.

Kimi no Na wa (Your Name)

Donde la puedes ver: HBO Max

Abrimos nuestra lista con la que seguro es una de las películas de anime más populares de, al menos, la última década. Kimi no Na wa, mejor conocida de este lado del charco como Your Name, se ha convertido en prácticamente una de las cintas imperdibles de la industria japonesa de la animación y no es para menos pues su historia, así sus recursos narrativos y visuales, son un deleite en toda la extensión de la palabra.

Esta podría parecer una historia que hemos visto antes sobre un extraño e inesperado cambio de cuerpos donde los protagonistas deben adaptarse a las desconocidas circunstancias de la situación… pero la película es más que eso. Mitsuha es una estudiante de preparatoria que vive en una ciudad de provincia y está aburrida de su día a día. Taki, por el contrario, es un chico citadino que vive al ritmo de la gran urbe, con su vida dividida entre el trabajo, la escuela y las ganas de llegar a la universidad.

Una noche, luego de irse a dormir, intercambian cuerpos y es ahí cuando se viene toda la magia y la emotividad posible. A través del recurso de los sueños, los recuerdos, las líneas temporales y el misterio, Your Name de 2016 logra recrear una nostalgia basada en el sentido de pertenencia que inevitablemente nos conmueve en el final (que evidentemente no les contaremos). Gran trabajo del director Makoto Shinkai.

Cider no Yō ni Kotoba ga Wakiagaru (Palabras que burbujean como un refresco)

Donde la puedes ver: Netflix

Ahora, les queremos hablar de una película de reciente lanzamiento que rompe con los estigmas de estas conocidas tramas ‘chico conoce a chica’. Palabras que burbujean como un refresco (originalmente llamada Cider no Yō ni Kotoba ga Wakiagaru) se lanzó en 2021 y es una historia demasiado refrescante.

La trama se centra en dos personas: un chico llamado Yui, conocido en su círculo cercano como “Cherry”, que es un amante de los haikus -un tipo de poseía japonesa- y que recurrentemente evade comunicarse con la gente, lo cuál hace de manera regular llevando los audífonos puestos todo el tiempo. Yuki es la otra cara de la moneda, pues es una adolescente aparentemente optimista y entusiasta de las redes sociales donde se le conoce como “Smile”… sin embargo, ella lleva siempre puesto un cubrebocas que usa para tapar un problema con sus dientes. Esto, la hace tener problemas de autoestima a pesar de que se muestra feliz en el exterior.

Y ahí es donde aparece la genialidad de esta película. Cherry y Smile se conocen en las vacaciones de verano y a pesar de que son personas con personalidades diferentes, comienzan a complementarse, ayudarse y a tenerse la confianza suficiente como para aprender a superar, juntos de la mano, sus inseguridades. Más allá del inevitable romance que se respira en la película, Palabras que burbujean como un refresco es una historia sobre la aceptación.

Tenki no Ko (El tiempo contigo)

Donde la puedes ver: Amazon Prime Video

Retomamos nuevamente el trabajo de Makoto Shinkai para nuestra lista y en esta ocasión, agregamos la estupenda entrega que lanzó en 2019 conocida en Hispanoamérica como El tiempo contigo. Una vez más, un par de adolescentes protagonizan le argumento central de la película con ciertas sensaciones de amor adolescente. Y sí: los espectaculares recursos narrativos de ficción vuelven a darle ese toque único a la producción.

Pero esta historia, además de ser emotiva y visualmente maravillosa, nos habla sobre la importancia de la individualidad y al mismo tiempo, de encontrar a las personas a las que puedes llamar familia aunque nos haya un lazo de sangre. Hodaka es un adolescente que escapa de su familia y se va de su pequeño pueblo con dirección Tokio y con la idea de cambiar su vida… pero las cosas no le salen como esperaba. Luego de encontrar un trabajo de poca monta, conoce a Hina, una chica que tiene la habilidad de controlar el clima a placer.

Luego de compartir el tiempo, vivir juntos e incluso idear una manera para hacer dinero aprovechando los poderes de Hina, la situación se complica para ambos ya que Hodaka es buscado por la policía y la chica, debido a su condición, deberá hacer un sacrificio para literalmente ‘calmar las aguas’ con las lluvias torrenciales de la capital japonesa. Aunque todo parece trágico hacia el final, todo da un giro sorpresivo que nos deja un nostálgico pero dulce sabor de boca.

También puedes leer: 13 SERIES BÁSICAS PARA ENTRARLE AL ANIME SIN MORIR EN EL INTENTO

Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu (Amor de gata)

Donde la puedes ver: Netflix

Todos hemos tenido un crush de secundaria o prepa que nos enloquecía de tan solo mirarle y que nos enamoraba incluso sin mantener una relación cercana. Y ahí surge la pregunta: ¿Qué hago para que se fije en mí? ¿Cómo puedo acercarme a esa persona para que vea que existo? Bueno, ese es el dilema que la joven Miyo Sasaki atraviesa en Nakitai Watashi wa Neko o Kaburu, o Amor de gata (2020) como se le conoce en español.

Pero bueno, la alternativa que nuestra protagonista toma es por demás mística -e imposible en la vida real para la desgracia de algunos lectores-, lo que convierte a esta cinta en una historia memorable. Resulta que ella repentinamente, encuentra una máscara que le permite convertirse en gato y bajo esta premisa, ella logrará acercarse a su amado Kento para conocerlo mejor.

La cosa se pone seria cuando ella comienza a pensar en la posibilidad de quedarse en su forma gatuna con tal de permanecer a lado del chico… por supuesto, algunos factores la harán dudar de esa decisión y el asunto se tornará todavía más complicado cuando vea que hay un ligero problema al momento de volver a su forma humana.

Koe no Katachi (Una voz silenciosa)

Donde la puedes ver: Cinépolis Klic en compra o renta

¿Existe la redención y el perdón para la gente? La pregunta puede resultar bastante trivial, pero no cabe duda que muchas personas son capaces de perdonar a los demás, pero no perdonarse a ellos mismos. Todo depende de las circunstancias a final de cuentas, pero aprender a perdonar -ya sea a uno mismo o a otro- es un acto más revolucionario de lo que imaginamos.

Esa es la premisa que de cierta manera nos entrega Una voz silenciosa de Naoko Namada lanzada en 2016. En esa historia, un joven llamado Shouya atormenta a su compañera de clase llamada Shouko, quien tiene problemas de sordera. La relación entre ambos ha provocado que allegados y otros compañeros vean al chico con malos ojos y aunque los protagonistas se alejan, unos años más tarde vuelven a convivir… sin embargo, la marginación por su pasado ha pasado factura en el ánimo y la personalidad de Shouya.

Con la convicción de enmendar su errores, Shouya busca el perdón de Shouko antes de que él mismo busque terminar con su propia vida. Y aunque las cosas cosas puedan parecer trágicas en todos los aspectos posibles, la película nos muestra la importancia del perdón, de la redención y el valor de aceptar los errores del pasado.

Checa nuestros videos en TikTok con más recomendaciones geniales de anime que seguro disfrutarás bastante