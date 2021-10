5 razones para ver ‘Annette’, el musical de los Sparks con Adam Driver y Marion Cotillard

Durante la edición del Festival Internacional de Cine de Morelia o FICM se estrenó Annette, el musical escrito por Sparks, dirigido por Leos Carax y protagonizado por Marion Cotillard y Adam Driver. Antes de su estreno en México, Annette compitió en Cannes donde se llevó el premio a Mejor Director.

Y ahora que tuvimos oportunidad de verla, les dejamos algunas de las razones por las cuales deben ver Annette en su estreno programado para el 5 de noviembre, o bien, su llegada a Mubi el 26 del mismo mes. Nota: Si no le entran a los musicales, puede que encuentren su primera favorita.

La trama de Annette

Annette tiene como protagonistas a Henry y Ann, un comediante y una soprano que comienzan una relación cuando están en lo más alto de sus carreras. Henry mata a su audiencia de la risa mientras Ann muere todas las noches en el escenario para salvar a sus espectadores.

Después de su boda, Ann anuncia que está embarazada de una niña. Tras el nacimiento de Annette, las cosas cambian de manera abrupta para la pareja. Henry comienza a ser más hostil y violento, sus presentaciones se cancelan a partir de sus malos actos frente al enorme éxito de Ann, quien comienza a cuestionar las actitudes de Henry de celos y envidia.

Annette tiene varias lecturas y todas son validas. Podríamos hablar de la fama y los efectos de la misma; también de lo hostil que puede llegar a ser la industria del entretenimiento frente a la relación de un artista con las audiencias. Pero también es más íntima y personal al hablar de una relación amorosa que se transforma en un episodio marcado por la envidia y la violencia.

Un musical digerible

Los musicales no son cosa fácil. Si no eres fan de este formato en cualquiera de sus géneros, difícilmente le entras y disfrutas las historias sin importar quién está en el pantalla ni la historia. Lo entendemos perfectamente. Sin embargo, Annette es distinta y acá les contamos el porqué.

La música corrió a cargo de Sparks, y si han escuchado a la banda, imaginarán que son números musicales teatrales, pero sólo en la producción musical, no a nivel visual. Y eso hace que cada número sea menos abrumador y digerible.

No hay muchas coreografías, y si bien las canciones son constantes, están conformados por diálogos que no son complicados ni cuesta trabajo seguirles el hilo. Y con esto, hemos de mencionar el trabajo de Adam Driver y Mario Cotillard, quienes se lanzaron en directo a cantar, lo que le da cierta naturalidad a la historia y las escenas.

La historia detrás de Annette

Hace poco más de 10 años, los hermanos Mael de Sparks estaban pensando en una forma de reinventarse como banda. Habían liberado The Seduction of Ingmar Bergman, el cual venía en un formato que jugaba con la radionovela y que pretendían llevar a escena; sin embargo, la enorme cantidad de personajes lo complicó todo, y nunca se concretó su paso a la pantalla.

Por esas mismas fechas, idearon Annette. La idea original era convertirlo en un disco conceptual con muchos menos personajes para que pudieran subirse al escenario. Russell Mael sería Henry mientras Ron tomaría el papel del director de orquesta. Una soprano sería Ann y el personaje de Annette, estaría representado por una muñeca (lo complicado de tener una niña de verdad).

Mientras trabajaban la idea, conocieron a Leos Carax en Cannes después de que el cineasta pusiera una canción de Sparks en Holy Motors. Con esa reunión, se animaron a enviarle el “guion” y comenzaron a platicar la idea de llevarlo a la pantalla grande. Durante ocho años desarrollaron el proyecto y Carax, como nos contaron los Mael en nuestra ENTREVISTA, se dedicó única y exclusivamente a realizar Annette.

Adam Driver

Adam Driver tiene una de las carreras más interesantes en la industria. Comenzó como un actor de bajo perfil que comenzó a perfilarse a partir de su participación en Girls, la serie de HBO de Lena Dunham. Con eso, participó en unos cuantos personajes con directores como Noah Baumbach, los hermanos Coen, hasta que en 2015 lo ficharon para interpretar a Kylo Ren en la más reciente trilogía de Star Wars.

De ahí, se convirtió en meme, y luego, en uno de los actores más cotizados que este 2021 estrena tres de las producciones más esperadas. Está The Last Duel y House of Gucci de Ridley Scott, y Annette, este musical de Leos Carax.

No estamos exagerando cuando decimos que lo mejor de Annette es Driver en uno de sus papeles más demandantes no sólo por la interpretación de canciones, sino porque Henry (su personaje), tiene un desarrollo sumamente amplio que lo lleva de ser un comediante de stand-up, a un sujeto enamorado, un padre de familia y un asesino. Las escenas en las que interactúa con su audiencia, son impresionantes.

Leos Carax

Y si hablamos del protagonista, entonces también hemos de mencionar al director. Como les platicábamos, Leos era fan de los Sparks, por lo que integró una de sus canciones a Holy Motors de 2012. Así que cuando llegó la idea de hacer una película juntas, en sus propias palabras, no lo dudó.

La presencia de Leos en la cinta es definitiva. Annette navega, en su narrativa, entre una fantasía y una pesadilla protagonizada por dos personas enamoradas. Y Leos potencia cualquiera de las dos en escenarios bastante realistas (escenarios, casas, habitaciones), pero con un toque onírico que confunde, de buena manera, a las audiencias. ¿Es real lo que vemos o se lleva a cabo en un mundo desconocido?