Mucho dolor y risas: 9 memorables momentos que vimos en ‘Jackass’

Sin duda, Jackass llevó la comedia física a otro nivel y de paso, nos mostró que hay gente dispuesta a cualquier locura para divertir a los demás. Y lo podemos decir sin problema: es uno de estos shows que nos hace extrañar un poco a la vieja guardia de MTV. Pero bueno, eso no quiere decir que Johnny Knoxville y compañía estén en el pasado como tal.

Gracias a sus películas, al bendito internet y a la cadena televisiva si se le antoja transmitir la serie de repente , podemos seguir recordando algunas de esas épicas acrobacias y otros instantes extremos que nos marcaron de por vida como al elenco (aunque de otra manera, je). En esta ocasión, venimos a desbloquearles el recuerdo con algunos de los momentos más memorables y dolorosos de la franquicia.

El abuelo sin vergüenza

Es imposible dejar un solo momento del ‘abuelo sin vergüenza’ fuera de esta lista, así que aprovecharemos este espacio para recordarlo en todo su esplendor. Porque si somos honestos, este personaje se convirtió casi casi en una marca registrada de Jackass y del propio Johnny Knoxville de forma individual, tanto así que tuvo su propia película.

Ahora sí que ustedes elijan el momento que quieran: ahí tenemos la ocasión cuando camina por la calle con los testículos de fuera, la vez que hace que casi lo golpeen unos tipos en un puesto de comida y más. ¿Cuál recuerdan mejor de este peculiar anciano sin escrúpulos?

El taxi terrorista (broma a Ehren)

Si bien ubicamos a Jackass por las dolorosas acrobacias y el peligro físico al que el elenco se arriesga, en algunas ocasiones también se rifaron con algunas bromas entre ellos mismos. Quizá una de las más recordadas es cuando a Ehren McGhehey, quien se supone era el protagonista de una broma, fue a quien se la aplicaron al final.

En el ‘terror taxi’, la persona que actuaba de taxista hasta sacó un arma y le pegó tremendo susto a Ehren -quien iba disfrazado de terrorista- en lo que parecía un secuestro de broma al estilo “esto se saliendo de control”. Al final, todos los Jackass salieron para decirle a McGhehey que no había bronca… pero el chiste no podía estar completo sin la gran revelación: la barba falsa de Ehren era de vellos púbicos de todo el staff. Momentazo.

Choca esos cinco

¿Una mano gigante que sale de la nada para mandarte a volar? Esta puede parecer una de las cosas más ‘inocentes’ que se ha visto en Jackass, pero sin duda es un clásico de la franquicia. Eso sí, se ve que todos los que fueron víctimas del ‘high five’ se llevaron un bien golpe.

Party boy no se olvida

Jackass no sería lo mismo sin Chris Pontius y como es debido, él tenía su propio momento para brillas. Y cuando decimos brillar, nos referimos a la completa desfachatez del ‘party boy’. ¿Lo recuerdan bien? Seguro que sí porque es prácticamente inolvidable cómo Pontius caminaba casualmente por la calle para luego poner música, quitarse la ropa en frente de la gente y bailar.

Puedes ver el video ACÁ (no te lo podemos poner por aquí porque ya sabes, cosas de internet) y pues a fiestear se ha dicho (ok, no, eh jaja).

El tatuaje de carita feliz de Steve-O

Podemos decir que de todas las cosas que ha hecho Steve-O en Jackass, esta es de las más tranqulitas… pero se convirtió en uno de los momentos más icónicos para los fans. Solo imagínense que se van a hacer un tatuaje, algo que estará en su piel de por vida, y encima se lo harán a bordo de un coche que conduce el legendario Herny Rollins, exvocalista de Black Flag.

La cosa es que el tatuador ni de chiste se podía mantener estático ya que el camino que recorrían en el vehículo estaba todo rocoso y complicado, así que el tattoo quedó peor de lo que cualquiera imaginaría. Ouch!

Bromas con abejas

Hay dos bromas con abejas que seguro muchos recuerdan todavía, así que ocuparemos de nuevo la opción del 2×1 en esta lista. La primera es de Jackass 3D cuando Ehren y Steve-O están disfrazados de osos (bueno, estaban desnudos pero con gorros peludos) y jugando a la pelota con un panal.

Y quizá una más extrema la vimos en Jackass Number Two cuando de nuevo Ehren y Steve-O, ahora con Ryan Dunn y Wee-Man van en una limusina y repentinamente, les arrojan dentro del auto un panal. ¿Se imaginan lo desesperante de todo eso? Uff, se ve que no la pasaron nada bien.

Johnny Knoxville vs una anaconda

No podemos asegurarlo, pero Johnny Knoxville debe ser una de las personas con mayor umbral de dolor que hayamos visto en la historia del entretenimiento. Y es que no cualquier sujeto se atreve a nadar en un estanque de pelotas lleno de anacondas escondidas. Puede parecer algo divertido en cierto momento, pero cuando uno de estos reptiles sale y muerde en varias ocasiones al líder del equipo, la cosa se pone tensa.

¿Johnny Coxville?

Esta es otra broma lejos del peligro físico que muchos recuerdan de la serie de antaño. Johnny Knoxville sale a las calles con una especie de implante que parece una erección y va incomodando al mundo entero que se le atraviesa. Una broma de esas ‘inocentes’ que se recuerdan aún con carcajadas.

Nadando con tiburones

Tal vez nadar con tiburones es una cosa no tan imposible para algunas personas con preparación, pero en el caso de Steve-O, la cosa debía tener algo más de chispa: él debía ser la carnada y como tal, se perforó las mejillas con un anzuelo y se lanzó al agua. Momento para el recuerdo. Si andan con la curiosidad, ACÁ les explicamos por qué se le conoce como ‘Steve-O’ al protagonista.

Por supuesto que faltan más momentos memorables, pero será material para otro listado. ¿De qué otra acrobacia extrema de Jackass te acuerdas?

Entrevista con el elenco de Jackass Forever

Por acá, les dejamos nuestra entrevista con el elenco de Jackass Forever, con quienes nos juntamos para charlas un poco sobre este regreso de la franquicia y para recordar algunos de los mejores momentos de antaño. Plática imperdible. Se las dejamos a continuación.