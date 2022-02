¿Y por qué la ‘O’? El curioso origen del nombre de Steve-O de ‘Jackass’

Nunca antes habíamos visto algo como Jackass. Era el primero año del nuevo milenio y nos sentíamos fascinados por un montón de sujetos haciendo cosas extremas que les causaran el máximo dolor posible. ¿Por qué veíamos eso? Porque ellos, los involucrados y adoloridos, se divertían al hacerlo. No paraban de reír, y nosotros tampoco (mientras gastaban miles en facturas médicas, eso sí).

Durante dos años los vimos en distintas situaciones que nos llevaron del dolor, a las risas y desde luego, a la ansiedad. Quedamos prendidos de Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Bam Margera, Ryan Dunn, WeeMan, Preston Lacy, Dave England y Ehren McGhehey. Nunca hemos visto nada como lo que ellos hicieron a pesar de las producciones que pretendían copiar su fórmula. AQUÍ les contamos la historia de cómo nació Jackass.

A pesar de que Knoxville siempre fue el líder del grupo al ser uno de los creadores de Jackass (además de productor ejecutivo), siempre hubo un sujeto que logró relacionarse más con las audiencias por su voz (aguardentosa), las acrobacias que él hacía y desde luego, el enorme tatuaje de su propia cara en la espalda. Obvio hablamos de Steve-O. Pero la duda es… ¿por qué se llama así y de dónde salió su peculiar nombre? Acá les contamos.

Steve-O era un payaso antes de entrar a ‘Jackass’

Uno podría pensar que el apellido de Steve-O empieza con la letra O y por esa razón se llama así. Pero la realidad es que la explicación más obvia, no viene ni al caso. Cuando pensamos esto, se nos olvidó que estábamos hablando de uno de los suejtos más locos de la industria del entretenimiento.

Por lo que la historia de su nombre, si bien no esconde una historia loquísima, no deja de ser interesante. Pero para empezar, un poco de su historia. Stephen Gilchrist Glover (¿ven?) nació en Londres, pero se crió en varios países como Brasil, Venezuela, Canadá y Estados Unidos. Desde pequeño se interesó en la industria del entretenimiento.

Por lo que en 1997 se graduó de Ringling Brothers and Barnum & Bailey Clown College, una de las escuelas de payasos más populares. Sin embargo, no logró entrar al circo de la escuela, por lo que buscó trabajo y consiguió en un show dentro de un crucero (el Royal Caribbean Cruises), pero aquí no le fue muy bien. ¿La razón? No se llevaba bien con el resto de los payasos, quienes amenazaron de renunciar si Stephen firmaba un nuevo contrato.

Pero fue eso lo que lo llevó a ser parte de Jackass. Después de que Jeff Tremaine creara junto a Johnny Knoxville y Spike Jonze el concepto de Jackass, es que encontró a Steve-O actuando como payaso en Florida.

Cuando habló con él, Steve-O le contó que era tanto su miedo a caerse cuando estaba utilizando zancos, que sabía que lo único que podía hacer era caerse. Tal cual. El 30 de diciembre de 1999 conoció a Knoxville y el 1 de octubre del 2000, se estrenó el primer episodio de Jackass. El resto es historia.

¿Y de dónde salió la O?

Como podemos ver, desde que era muy joven, Steve-O se interesó en el entretenimiento al costo que sea. Los payasos del crucero lo odiaban porque creían que su número, el cual era aparte, era muy “irrespetuoso” y un tanto “agresivo”. Así que desde que pintaba graffitis y hacía skate, se ganó una reputación de que estaba loco.

Antes de graduarse como payaso, Steve-O pasó por la Universidad de Miami donde era conocido como “Hurracaine Steve” porque no se detenía ante nada. En las borracheras no paraba y rompía todo lo que estaba a su paso. Y con el paso del tiempo, mientras más locuras hacía y más destructivo se ponía, su nombre iba tomando forma.

Cuando hacía algunas acrobacias (ya al estilo de Jackass) en las fiestas, la gente gritaba “Steve… Ohhhh” al ver lo que era capaz de hacer. Fue así como decidió convertirlo en Steve-O. “Es ahí de donde viene mi nombre. De un montón de gente ebria gritando“, dijo el conductor durante un podcast.