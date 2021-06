Apple TV+ lanza el teaser de ‘The Shrink Next Door’ con Will Ferrell y Paul Rudd

No cabe duda de que Apple TV+ está apostando todas sus canicas a las producciones originales que lanzarán a lo largo del 2021. Apenas hace unos días anunciaron con bombo y platillo todas las series y películas que estrenarán en su plataforma en los próximos meses, una noticia que nos emocionó y mucho. Sin embargo, dentro de todos los títulos nos llamaron la atención varios, entre ellos The Shrink Next Door.

Y quizá se estén preguntando, ¿qué tiene de especial esta proyecto? Bueno, pues entre otras cosas es una serie que cuenta con las actuaciones especiales de Paul Rudd y Will Ferrell, quienes vuelven a trabajar juntos luego de las dos cintas de Anchorman. Por si esto no fuera suficiente, también tiene en la dirección a Michael Showalter, que ha colaborado con Jimmy Fallon y Amy Schumer, en una comedia oscura que promete y mucho.

También puedes leer: ¡QUÉ EMOCIÓN! ESTAS SON TODAS LAS SERIES Y PELÍCULAS QUE LLEGARÁN A APPLE TV+ EN 2021

Paul Rudd y Will Ferrell vuelven a trabajar en ‘The Shrink Next Door’

The Shrink Next Door está inspirada en un podcast del mismo nombre, escrito y presentado por Joe Nocera y que se estrenó en marzo de 2019. Desde entonces, el podcast de crímenes reales se convirtió en un éxito instantáneo y ha recibido un montón de premios, pero ahora llegará a nuestras pantallas gracias a Apple TV+ y para todos los que teníamos ganas de ver un avance de esta producción, por fin apareció el primer teaser.

En este breve adelanto nos muestran a Paul Rudd en el papel del psiquiatra de las estrellas, el Dr. Isaac ‘Ike’ Herschkopf, y Will Ferrell como su viejo paciente Martin ‘Marty’ Markowitz. La serie nos narra cómo se construye su relación, ya que “el encantador Ike se va introduciendo poco a poco en la vida de Marty, llegando incluso a mudarse a su casa de los Hamptons y convenciéndolo de que lo nombre presidente del negocio familiar.

Así que como verán esta historia explorará la importancia e influencia que pueden llegar a tener aquellas personas en los que llegamos a confiar ciegamente, algo sumamente peligroso y que en ocasiones, no vemos lo peligroso que podría ser. Además de Rudd y Ferrell, en el reparto también tenemos a Casey Wilson y a Kathryn Hahn –a quien recordarán por dar vida a Agatha Harkness en VandaVision– y ahora interpretará a la hermana de Marty.

Los primeros tres episodios de The Shrink Next Door, la nueva serie de Will Ferrell y Paul Rudd se estrenarán en exclusiva dentro del catálogo de Apple TV+ el próximo 12 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, chequen a continuación el primer teaser de esta cinta: