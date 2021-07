“Es la historia de muchas mujeres”: Una entrevista con Arcelia Ramírez por ‘La civil’

La civil llegó al Festival de Cannes y lo hizo de gran manera. Participó dentro de la selección Un Certain Regard (Una cierta mirada) y cuando terminó su proyección, el ánimo de los presentes se desbordó. Ocho minutos fue lo que duró la ovación para la película dirigida por Teodora Mihai y protagonizada por la mexicana Arcelia Ramírez.

El reconocimiento es tan destacable como entendible. Y no es para menos teniendo en cuenta la cruda y emotiva historia que nos presenta a Cielo, una mujer que vive al noreste de México y que tras la desaparición de su hija, derivada de la inseguridad que se vive en el país, buscará hacer justicia por su cuenta ante la incompetencia de las autoridades.

Pero la historia va más allá de la ficción. Esta es la realidad no de una ni de dos, sino de varias mujeres, incluso un pueblo entero, que constante y desafortunadamente deben encarar a la violencia y al crimen organizado tan lamentablemente normalizados en el país. Con todo eso detrás, por acá tuvimos la oportunidad de platicar con la actriz y protagonista Arcelia Ramírez sobre su incursión en este largometraje, lo que esconde y la ovación que se llevó en Cannes.

En La civil, Arcelia Ramírez interpreta a Cielo. Ella lleva una aparente vida normal, pero pronto sabemos que busca clamar justicia, aunque sea por propia mano, tras la desaparición de su hija. Y aunque esto se trata de una ficción en la pantalla grande, lo cierto es que hay varias anécdotas sobre las que se compone el largometraje.

La historia se basa principalmente en el testimonio que Miriam Rodríguez (de quien te contamos POR ACÁ) le dio hace años a la directora rumana Teodora Mihai. Esta mujer, quien falleció en 2017, fue la principal inspiración para que la cineasta delineara a la figura encarnada por Arcelia Ramírez. La actriz, en ese sentido, destaca la versatilidad de su personaje.

Si hablamos de evolución y desarrollo de personaje, ahí Cielo también brilla con luz propia. Ella, como mencionamos, parecería una mujer tranquila, dedicada al hogar. Pero en el fondo, la desesperación provocada por la ausencia de su hija y su arriesgada pero valiente búsqueda de la justicia, la cambian por completo. Ahí, comenta Arcelia, radica su fuerza.

“Es una mujer abnegada, sumisa, con esta relación rarísima junto a su ex esposo, que aunque están separados, ella siente que hay un vínculo…. De ahí, pasa a tomar la iniciativa con las autoridades y cuando no le responden y se queda sola, empieza a despertar, a maquinar qué es lo que va a hacer. Es tal la desesperación de las mujeres que no saben dónde están sus hijos, que hay una fortaleza que surge de la profunda herida y sale esta necesidad de sobrevivir. No había manera de que Cielo se quedara sentada a ver qué pasaba. Era una necesidad vital de salir y arriesgarlo todo, no tener miedo, ser valiente y ser inteligente. En ese sentido, es un personaje que desmantela estos atavismos”.